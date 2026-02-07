Россиян предупредили о новой схеме мошенников с короткими номерами: теперь звонят от лица банков

Мошенники начали обманывать россиян звонками с коротких номеров. Они, как правило, используются представителями банков. Поэтому злоумышленникам легко запутать жертву. Мошенники звонят с коротких номеров с помощью подмены идентификатора вызывающего абонента. Об этом подробно рассказала глава проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева в диалоге с РИА Новости.
Эксперт объяснила, что с коротких номеров абонентам, как правило, поступают сообщения об операциях. Сотрудники банков могут звонить с таких номеров с предложениями. Однако сейчас этим злоупотребляют и преступники. Технологии позволяют подменять идентификатор вызывающего абонента с помощью IP-телефонии.
«Увидев звонок или сообщение с этого номера или с короткого номера, очень на него похожего, граждане забывают об осторожности и доверяют информации от оператора или из сообщения», — предупредила Евгения Лазарева.
Россиянам также сообщили об обмане с семейной налоговой выплатой. Мошенники рассылают письма с предложением ее оформить.