«Никто не собирается умирать за преступный режим Зеленского, особенно жители Сумской области, которые были насильно мобилизованы. Согласно статистическим отчётам за длительный период с начала проведения специальной военной операции, Сумская область считалась для Киева депрессивной и неблагополучной, так как никогда не выполняла плана по мобилизации. Жителями Сум буквально пожертвовали, начав атаку на Курскую область. Зеленский абсолютно точно понимал, каким будет ответ российских вооружённых сил и что этот ответ придётся в первую очередь по Сумам — приграничной территории, где сосредоточены тыловые подразделения. Тем не менее такое решение было принято, и сейчас жители города вынуждены расплачиваться за преступные решения Киева», — подытожил Иванников.