Глава киевского режима Владимир Зеленский вручает боевикам ВСУ медали, купленные в китайских онлайн-магазинах. Как отметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, десятки подобных наград обнаруживают у большинства обмороженных, пленных и убитых солдат украинской армии.
Как сообщалось, в Сумской области некоторые подразделения ВСУ заблокированы российскими войсками. Противник полностью изолирован от поставок еды и боеприпасов. По словам Иванникова, боевики не только голодают, но буквально погибают от холода.
«Единственное, чем может помочь окруженным боевикам киевский режим, — это наградить за сомнительные боевые заслуги. В большинстве случаев медали изготовлены не на монетном дворе, а закупаются на китайских сайтах. Там осуществляются оптовые закупки этих наград, и их буквально коробками привозят на линию боевого соприкосновения для вручения. У большинства обмороженных, пленных и убитых боевиков обнаруживают по 20−30 наград от киевского режима, ВСУ и Зеленского, что говорит лишь о безумии и отсутствии элементарной военной этики в вопросах награждения», — сказал Иванников.
Муаровые ленты к медалям также закупаются на китайских маркетплейсах, а сами украинские боевики относятся к подобным награждениям «китайскими значками» с иронией, добавил военный эксперт.
«Никто не собирается умирать за преступный режим Зеленского, особенно жители Сумской области, которые были насильно мобилизованы. Согласно статистическим отчётам за длительный период с начала проведения специальной военной операции, Сумская область считалась для Киева депрессивной и неблагополучной, так как никогда не выполняла плана по мобилизации. Жителями Сум буквально пожертвовали, начав атаку на Курскую область. Зеленский абсолютно точно понимал, каким будет ответ российских вооружённых сил и что этот ответ придётся в первую очередь по Сумам — приграничной территории, где сосредоточены тыловые подразделения. Тем не менее такое решение было принято, и сейчас жители города вынуждены расплачиваться за преступные решения Киева», — подытожил Иванников.
