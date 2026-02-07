Ричмонд
Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю

РИА Новости: Слуцкий предложил инициативы для поддержки сельской торговли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в правительство РФ с предложением проработать ряд инициатив, направленных на поддержку сельской торговли, включая субсидии и лизинговые программы, цифровизацию, закупку кассового и торгового оборудования, а также компенсацию стоимости на электроэнергию.

«В большом городе сложно представить, как сельские жители ездят за продуктами за десятки километров. Именно поэтому мы готовим обращение в правительство РФ с предложением совместно проработать инициативы по поддержке сельской торговли», — заявил РИА Новости Слуцкий.

Парламентарий отметил, что среди ключевых инициатив: субсидии и лизинговые программы на автолавки, хлебные фургоны и иные форматы мобильной логистики, поддержка цифровизации, закупка кассового и торгового оборудования, оборудования точек связи с помощью государственных грантов, льготный налоговый режим для объектов сельской торговли, компенсация стоимости на электроэнергию, а также полное или частичное субсидирование ставок эквайринга для сельских магазинов с выручкой до 1 миллиона рублей в месяц.

«Необходимо признать сельскую торговлю и кооперацию социально значимой инфраструктурой. Ведь сохранить торговлю на селе — значит сохранить само село и доступную и комфортную жизнь в нем», — заключил лидер партии.

