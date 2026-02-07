Слуцкий предложил поддержать сельскую торговлю

Парламентарий отметил, что среди ключевых инициатив: субсидии и лизинговые программы на автолавки, хлебные фургоны и иные форматы мобильной логистики, поддержка цифровизации, закупка кассового и торгового оборудования, оборудования точек связи с помощью государственных грантов, льготный налоговый режим для объектов сельской торговли, компенсация стоимости на электроэнергию, а также полное или частичное субсидирование ставок эквайринга для сельских магазинов с выручкой до 1 миллиона рублей в месяц.