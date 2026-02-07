Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть картофель

Картошка является одним из самых распространенных продуктов питания. Она содержит некоторые витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты. Но при этом картошку можно есть далеко не всем, отметил в разговоре с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Категорически нельзя картошку при индивидуальной непереносимости паслёновых и индивидуальной непереносимости картофеля отдельно. Кроме того, картофель входит в число запрещенных продуктов при некомпенсированном сахарном диабете и некоторых других заболеваниях. Речь идет о случаях тяжёлых нарушений углеводного обмена, когда потребление любых углеводов, так или иначе может ухудшать состояние человека», — объяснил Поляков.
По словам эксперта, при ожирении, компенсированном сахарном диабете, метаболическом синдроме картофель можно употреблять с осторожностью, не часто и небольшими порциями.
«Это крахмалистая пища, которая быстро расщепляется до простых углеводов, до глюкозы. Соответственно, картофель может повышать уровень глюкозы в крови, может приводить к накоплению жировой ткани», — добавил он.
