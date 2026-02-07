Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть картофель

«Категорически нельзя картошку при индивидуальной непереносимости паслёновых и индивидуальной непереносимости картофеля отдельно. Кроме того, картофель входит в число запрещенных продуктов при некомпенсированном сахарном диабете и некоторых других заболеваниях. Речь идет о случаях тяжёлых нарушений углеводного обмена, когда потребление любых углеводов, так или иначе может ухудшать состояние человека», — объяснил Поляков.