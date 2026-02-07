Ричмонд
Трамп подверг критике видео с Обамой и его супругой: в посте их лица прикреплены к телам обезьян

Трамп осудил видео на своей странице с Обамой в виде обезьяны.

Источник: Комсомольская правда

На страничке в соцсети президента США Дональда Трампа появилось расистское видео с участием экс-американского лидера Барака Обамы и его жены Мишель. В посте лица политиков смонтированы с телами обезьян. Дональд Трамп осудил это видео. Об этом он сообщил журналистам.

В видео встречается несколько частей с явно расистским содержанием. Публикация к настоящему моменту удалена. Пост был опубликован в Truth Social.

«Конечно, да», — заявил Дональд Трамп на вопрос, осуждает ли он расистскую составляющую видео.

При этом он не объяснил, зачем обнародовал данную запись. В видео говорится, в том числе, о нарушениях на президентских выборах 2020 года. В ролике рассказывается о расследовании, в рамках которого следственная группа получила судебно-медицинский доступ к табулятору DS-200 для подсчета голосов.

