Билет в один конец: что будет с Сабуровым после запрета въезда в РФ

«Жена владеет только половиной доли, если у них нет брачного договора, в котором прописываются условия, в которые они попали сегодня. То есть, она сможет продать эту половину только либо после развода, либо с согласия супруга. Согласие делается нотариально. Сабурову придется обращаться в российский консульский отдел за рубежом в стране, где он будет находиться. Но не думаю, что к нему будет лояльное отношение, учитывая, какое решение принято в отношении него в России», — пояснил Алешкин.