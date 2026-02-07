Билет в один конец: что будет с Сабуровым после запрета въезда в РФ

Комика и стендапера Нурлана Сабурова 6 февраля задержали в аэропорту Внуково по прибытии из Дубая и сообщили о запрете на въезд в Россию на 50 лет. Соответствующее решение принято в интересах нацбезопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей из-за нарушения им миграционного и налогового законодательства, а также критики СВО.
В России у комика осталось имущество на 160 млн рублей, включая двухэтажный дом в элитном загородном поселке в Подмосковье и два дорогостоящих автомобиля. Юристы сказали, сможет ли Сабуров еще когда-нибудь вернуться в Россию и что будет с его имуществом.
Выступление, с которого все началось.
Сабуров после начала специальной военной операции предпочитал отмалчиваться на эту тему. Однако во время гастролей по Соединенным Штатам зрители потребовали высказать свою позицию, настаивая на том, что если он промолчит, значит, он поддерживает СВО.
«Ребят, если вы вот реально думаете, что я — за, то вы ****** (глупые — прим. ред.)», — высказался со сцены комик.
После этой ситуации Сабуров в своих монологах начал высмеивать россиян, которые сбежали от СВО в его родной Казахстан, за что также получил шквал критики.
Попытка оспорить запрет на въезд.
По мнению юриста Ивана Соловьева, Сабуров может попытаться оспорить запрет на въезд в Россию на 50 лет.
«У него были все основания для вынесения такого решения… Для отмены такого решения нужно обратиться с заявлением в госорган, который вынес решение. Там заявление может рассматриваться до 30 дней. Если есть убедительные основания, документы, то решение могут отменить. После этого подается обращение в суд в течение трех месяцев со дня, когда человеку стало известно о запрете на въезд по месту нахождения органа, принявшего ранее такое решение», — отметил Соловьев.
При этом адвокат Сергей Жорин считает, что шансы у такого дела минимальные.
«Можно ли это оспорить? Формально — да. Реально — шансов почти нет», — сказал он aif.ru.
Жорин пояснил, что Сабуров может попытаться доказать, что он не представляет угрозу нацбезопасности. Однако на практике, как считает адвокат, ситуация будет выглядеть следующим образом:
Что будет с имуществом.
У Сабурова есть двухэтажный дом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 кв. м в ЖК «Новорижский», где он жил с женой и тремя детьми. Это имущество оценивается примерно в 130 млн рублей.
Также у стендапера есть два автомобиля: Mercedes «Гелендваген» 2018 года с номером SBR, стоимость которого составляет примерно 20 миллионов рублей, и Cadillac Escalade 2021 года, цена — порядка 11 миллионов рублей.
«Если нет уголовного дела, нет ареста активов, нет признания доходов преступными, то он сохраняет право собственности. Он может владеть недвижимостью, сдавать её в аренду, продать через представителя по доверенности, получать доходы с учётом валютного и налогового контроля», — сказал Жорин.
Однако адвокат Андрей Алешкин убежден, что у Сабурова возникнут сложности с управлением недвижимостью или бизнесом в РФ.
«Ненахождение в России исключает возможность полноценного ведения бизнеса или содержания недвижимости. Лучше все продавать, потому что управлять этим будет невозможно», — пояснил aif.ru Алешкин.
Он также ответил на вопрос о том, сможет ли жена или другие посредники распоряжаться имуществом Сабурова в РФ.
«Жена владеет только половиной доли, если у них нет брачного договора, в котором прописываются условия, в которые они попали сегодня. То есть, она сможет продать эту половину только либо после развода, либо с согласия супруга. Согласие делается нотариально. Сабурову придется обращаться в российский консульский отдел за рубежом в стране, где он будет находиться. Но не думаю, что к нему будет лояльное отношение, учитывая, какое решение принято в отношении него в России», — пояснил Алешкин.
Жена зарегистрировала ИП и распродает вещи.
По данным ресурса Rusprofile, вскоре после того, как Сабурову запретили въезд в РФ, было зарегистрировано ИП Сабурова Диана, совпадающее с именем супруги комика.
ИП связано с вспомогательной деятельностью, связанной с исполнительскими искусствами. Среди других видов деятельности — деятельность рекламных агентств, организация отдыха и развлечений.
Кроме того, незадолго до того, как стало известно о выдаче Сабурову запрета на въезд в РФ, его супруга стала распродавать брендовые вещи. Однако вскоре после того, как объявления заметили журналисты, Диана поспешно их удалила.
Ситуацию с супругом девушка, впрочем, как и друзья комика, предпочитает не комментировать.