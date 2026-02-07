Пять самолетов НАТО подняли в воздух: Трамп готовит удар по Ирану

«Важно понимать, что для этого задействована огромная авиационная инфраструктура. База в Жешуве действительно используется в контексте СВО и оказания помощи в поставках вооружения для Украины, однако этот объект также служит аэродромом подскока для дальнейших полётов в Турцию или на авиабазы в южном направлении, например в ОАЭ. Все это необходимо для обеспечения связи, наблюдения, локации и управления войсками в целом: авиацией, корабельными силами и ракетными установками. То есть такие действия могут быть своеобразной тренировкой для нанесения ударов по Ирану и его объектам», — сказал Попов.