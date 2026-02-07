Пять самолетов НАТО подняли в воздух: Трамп готовит удар по Ирану

Как известно, в Жешуве располагается база Североатлантического альянса, куда Запад, в том числе, поставляет вооружение для дальнейшей отправки киевскому режиму. Накануне в аэропорт польского города прибыли три топливозаправщика Airbus A330−243MRTT, британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint и AWACS Boeing E-3F Sentry ВВС Франции (американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, предназначен для обнаружения воздушных целей на больших расстояниях, управления истребителями и координации действий сил ПВО).
«Запад периодически проводит учения. В начале и конце года тренируется в определённых манёврах, делает перебазировку сил. В этом задействованы самолёты-заправщики, а также транспортная авиация, которая доставляет специалистов и оборудование. Кроме того, участвуют самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения)», — сказал Попов.
В данном случае, обозначил военный эксперт, подобные маневры могут происходить после заявления президента США Дональда Трампа о подготовке удара по Ирану.
«Важно понимать, что для этого задействована огромная авиационная инфраструктура. База в Жешуве действительно используется в контексте СВО и оказания помощи в поставках вооружения для Украины, однако этот объект также служит аэродромом подскока для дальнейших полётов в Турцию или на авиабазы в южном направлении, например в ОАЭ. Все это необходимо для обеспечения связи, наблюдения, локации и управления войсками в целом: авиацией, корабельными силами и ракетными установками. То есть такие действия могут быть своеобразной тренировкой для нанесения ударов по Ирану и его объектам», — сказал Попов.
При этом военный эксперт отметил, что удар может так и последовать, учитывая характер главы Белого дома.
«Здесь стоит учитывать фактор Трампа: он человек умный — семь пядей во лбу, но крайне непостоянный — семь пятниц на неделе. Он может нагнетать обстановку, делать резкие заявления, а потом внезапно дать задний ход», — подытожил Попов.
