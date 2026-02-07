Ричмонд
В Новосибирской области зарегистрировали «королевскую двойню»

В семье из Маслянинского района родились сын и дочь.

Источник: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области

В Маслянинском районе Новосибирской области в отделе ЗАГС официально зарегистрировали так называемую «королевскую двойню». 29 января у Александра и Ирины одновременно появились сын Михаил и дочь Кира, сообщили в Управлении по делам ЗАГС региона.

Для супругов это второй и третий ребенок: дома новорожденных уже ждет старшая сестра Ева. Государственную регистрацию провели 4 февраля, родителям вручили первые документы малышей, свидетельства о рождении.

Сотрудники ЗАГС поздравили семью с двойным пополнением и пожелали детям расти здоровыми и счастливыми.