В Новосибирской области зарегистрировали «королевскую двойню»

В Маслянинском районе Новосибирской области в отделе ЗАГС официально зарегистрировали так называемую «королевскую двойню». 29 января у Александра и Ирины одновременно появились сын Михаил и дочь Кира, сообщили в Управлении по делам ЗАГС региона.
Для супругов это второй и третий ребенок: дома новорожденных уже ждет старшая сестра Ева. Государственную регистрацию провели 4 февраля, родителям вручили первые документы малышей, свидетельства о рождении.
Сотрудники ЗАГС поздравили семью с двойным пополнением и пожелали детям расти здоровыми и счастливыми.