«Что-то может произойти»: Трамп сообщил об очень хороших переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп в субботу, 7 февраля, заявил, что американская делегация провела «очень хорошие» переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, и анонсировал возможные важные события в этом процессе.
— Сегодня у нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины. Что-то может произойти, — цитирует американского лидера РИА Новости.
5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США.
По словам специального представителя американского президента Стива Уиткоффа, делегации из Вашингтона, Москвы и Киева в ходе переговоров в Абу-Даби обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга.
По словам Трампа, Россия и Украина практически добились урегулирования военного конфликта. Он добавил, что Вашингтон «очень напряженно работает над тем, чтобы положить конец всей этой войне».
Также в СМИ появилась информация о том, что Украина стремится закрепить в рамках мирного документа международные гарантии, которые обезопасят Одессу от возможного наступления российских войск.