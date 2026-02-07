Эксперт по лжи Панкратов назвал главные ошибки Долиной

«Речь Долиной подчёркнуто кооперативна: короткие согласия “да”, “угу”, “да, хорошо”, следование инструкциям (“поставила”, “закрылась в другой комнате”), отсутствие вопросов “а вообще вы кто?” и “почему это решается по телефону?”. Она сама раскрывает, кто находится в квартире, когда приедет помощник, кто управляет финансами, и воспринимает свою изоляцию как плюс, а не тревожный признак. Вместо проверки реальности она сразу включается в сценарий “как решать проблему”, что и нужно мошеннику: внимание уходит от вопроса “реальна ли угроза” к вопросу “что от меня требуется”», — отметил эксперт.