Эксперт по лжи Панкратов назвал главные ошибки Долиной

Певица Лариса Долина допустила ряд фатальных ошибок в разговоре с мошенниками, которые привели к печальному итогу. Опубликованный в сети отрывок телефонного разговора знаменитости с преступником проанализировал для aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Речь Долиной подчёркнуто кооперативна: короткие согласия “да”, “угу”, “да, хорошо”, следование инструкциям (“поставила”, “закрылась в другой комнате”), отсутствие вопросов “а вообще вы кто?” и “почему это решается по телефону?”. Она сама раскрывает, кто находится в квартире, когда приедет помощник, кто управляет финансами, и воспринимает свою изоляцию как плюс, а не тревожный признак. Вместо проверки реальности она сразу включается в сценарий “как решать проблему”, что и нужно мошеннику: внимание уходит от вопроса “реальна ли угроза” к вопросу “что от меня требуется”», — отметил эксперт.
Панкратов подчеркнул, что Долина допустила ряд ошибок, сыграв на руку мошеннику.
«При всём масштабе и цинизме схемы, свою долю ответственности Долина тоже несёт: она сама приняла навязанную драматическую картинку за реальность, добровольно изолировалась, раскрыла “внутреннюю кухню” дома и финансов и не сделала базовую проверку источника — кто ей звонит и почему столь серьёзные обвинения и “спасение репутации” обсуждаются в режиме секретного телефонного рейда, а не через официальные каналы», — объяснил он.
