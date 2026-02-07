Священник Сеньчуков ответил, попадают ли в рай домашние животные

«Что касается попадания животных в рай, то здесь четкого учения нет. Преподобный Ириней Лионский, преподобный Симеон Новый Богослов, преподобный Иустин Сербский считали, что животные в рай попадают, причем в виде новых животных или в виде точного “клона” наших любимцев. По мнению святого Феофана Затворника, души животных сливаются в некую мировую душу каждого вида», — отметил он.