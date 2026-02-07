Священник Сеньчуков ответил, попадают ли в рай домашние животные

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru рассказал, что некоторые святые верили в возможность попадания животных в рай после смерти.
«Что касается попадания животных в рай, то здесь четкого учения нет. Преподобный Ириней Лионский, преподобный Симеон Новый Богослов, преподобный Иустин Сербский считали, что животные в рай попадают, причем в виде новых животных или в виде точного “клона” наших любимцев. По мнению святого Феофана Затворника, души животных сливаются в некую мировую душу каждого вида», — отметил он.
Священнослужитель подчеркнул, что встреча с любимыми питомцами в раю после смерти вполне возможна.
«Апостол Павел говорил, что вся тварь ожидает освобождения вместе с человеком (Рим; 8, 19−23). Так что мы вполне можем ожидать встречи с нашими любимцами», — добавил Феодорит.
