Комик Сабуров прилетел в Алматы и выбрал VIP-выезд, чтобы избежать камер

Комик Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию, прилетел в Алматы и скрылся от прессы на роскошном автомобиле. Об этом стало известно в субботу, 7 февраля.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что комик долгое время не мог покинуть аэропорт Внуково из-за отсутствия денег.
Тем не менее, Сабуров прибыл в Казахстан и вышел через VIP-зону аэропорта, услуга которой, по данным РЕН ТВ, стоит около 15 тысяч рублей. Сотрудница аэропорта помогала ему избежать встречи с журналистами, после чего комик быстро уехал на сером автомобиле BMW M8 Gran Coupe, средняя стоимость которого составляет около 17 миллионов рублей.
Сабурова задержали в аэропорту Внуково из-за незаконного въезда в РФ. В конце января ему на 50 лет запретили посещать страну, сам он об этом не знал. В мае прошлого года мужчину уже задерживали из-за нарушения миграционного законодательства, тогда дело обошлось штрафом. Теперь же комика решили депортировать. Чем известен Сабуров и почему ему закрыли въезд в Россию — в материале «Вечерней Москвы».