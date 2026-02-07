Теряют руки и ноги, едят снег: что творится в котле под Сумами

Критическая ситуация, в которой оказались заблокированные в Сумской области боевики ВСУ, приводит к страшным последствиям, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что ряд групп подразделений ВСУ в Сумской области оказались полностью изолированы от поставок еды и боеприпасов. Некоторым из них из-за отсутствия воды даже приходится есть снег.
«Боевики не только голодают, они буквально погибают от холода. Из-за сильных морозов они получают серьёзные обморожения конечностей, что приводит к неизбежным ампутациям. Всё это в общем приводит противника в состояние паники», — подытожил Иванников.
Военный эксперт констатировал, что противник вынужден сдаваться в плен для того, чтобы сохранить свою жизнь.
«Это является единственным возможным вариантом, так как российские беспилотные летательные аппараты контролируют все тыловые районы на сумском направлении», — подытожил Иванников.
Ранее Иванников рассказал, как ВСУ у Сум сдают в плен командиров с ценными сведениями.