В Москве найден мертвым экс-замминистра юстиции: какие подробности известны

В квартире на западе Москвы найдено тело бывшего замминистра юстиции РФ Сергея Тропина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В квартире дома на 3-й Красногвардейской улице был обнаружен мертвым Сергей Тропин», — передает агентство.
В ведомстве сообщили, что смерть бывшего замглавы Минюста не носит криминального характера. Детали не уточняются.
Тропин занимал должность заместителя министра юстиции РФ в период с 1996 по 1997 года, во время президентства Бориса Ельцина.
Как писал ранее KP.RU, в собственном доме в Москве был также найден мертвым бывший заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр.
Тогда уточнялось, что мужчина незадолго до случившегося разослал в мессенджере сообщение, в котором буквально обвинил в произошедшем жену. Спасатели, получив послание, выехали по указанному адресу в поселке Филимоновский.
Тело Скляра было найдено прямо у входа в частный дом, дверь которого не была заперта.
Отставка Скляра с поста замминистра труда состоялась в июле 2022 года по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Официальной причиной было названо собственное желание. В ведомстве он руководил вопросами развития информационных систем и электронного предоставления госуслуг.
Еще одним резонансным событием стала смерть бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Днем 7 июля в Одинцовском городском округе в личном автомобиле было обнаружено его тело.
Как писал сайт KP.RU, тело обнаружили около 15:00 в кустах в нескольких метрах от Tesla Model X на парковке парка Малевича в деревне Раздоры, недалеко от дома Старовойта.
Рядом был наградной пистолет Макарова, врученный ему в 2023 году главой областного МВД за содействие ведомству. В Следственном комитете сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник покончил с собой.
Кроме этого, ранее в столице был найден мертвым бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев. По предварительным данным, он совершил суицид. В свою очередь правоохранительные органы не исключают и версию с несчастным случаем.