Внезапный захват: новая тактика РФ вынудила ВСУ массово сдаться в Запорожье

Российские военные застали врасплох боевиков ВСУ на запорожском фронте по причине того, что противник расслабился за время затишья и оказался не готов к обороне. Так Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru прокомментировал сообщения о взятии в плен группы украинских военнослужащих в Запорожской области.
«На запорожском направлении до недавнего времени было относительное затишье, которое позволило нашим подразделениям тщательно изучить оборону ВСУ, подготовиться и начать решительные действия. ВСУ за это время несколько расслабились, успокоились, поэтому наши решительные действия застали их врасплох», — отметил Липовой.
По его словам, у противника нет мотивации для оказания сопротивления на запорожском фронте.
«Они давно поняли, что единственный способ спастись — это сдаться в плен. То, что наши штурмовики застают солдат ВСУ врасплох и берут в плен, еще раз говорит о том, что все больше боевиков понимают, что Зеленский воюет ради набивания кошельков, поэтому они не хотят сражаться и при первой возможности сдаются в плен», — подчеркнул Липовой.
Российские войска, по его мнению, в скором времени дойдут до Запорожья. «Та обстановка, которая складывается вокруг Украины, играет в нашу пользу», — подытожил генерал.