Битва за мозг: армия РФ применяет супероружие, подчиняющее боевиков ВСУ

Военные противостояния в будущем сместят фокус на нейробиологические слабости, «битва за мозг» станет приоритетной задачей, заявил начальник Военной академии Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье журнала «Военная мысль».
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в разговоре с aif.ru объяснил смысл этой концепции.
«Когнитивная война — это воздействие на всю страну целиком, на все население. Это не значит, что солдат сидит в окопе, его чем-то облучили, и он потерял сознание, как Трамп описывал “Дискомбобулятор”. Нет, используются какие-то нарративы, например, о предателях и т.д.», — пояснил он.
В июне 2025 года армия РФ провела психологическую операцию против врага. Российские военные сбросили на позиции ВСУ колонку с сообщением: «Сдавайтесь — вы окружены. Это ваш единственный шанс выжить».
В 2023 году ВС РФ на херсонском направлении на базе бронированного автомобиля «Тигр» использовали мобильный комплекс, предназначенный для проведения звуко-, теле- и радиовещания в красной и зеленых зонах противника. С его помощью российские военные призывали ВСУ сдаваться в плен, после применения этого комплекса фиксировался большой поток желающих сложить оружие со стороны врага.
Также для психологического подавления противника бойцы ВС РФ включали песни Олега Газманова вблизи позиций ВСУ и призывали сдаваться.
Ранее военный эксперт Кнутов рассказал о сверхсекретном оружии США «Дискомбобулятор», которое сыграло решающую роль в успехе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.