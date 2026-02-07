Тренер назвал продукт-ловушку, который многие съедают перед спортзалом

Но во многих случаях сладкое перед тренировкой принесёт больше вреда, чем пользы. Оно может вызвать тяжесть, сонливость и скачки сахара, спровоцировать резкий голод после занятия, что особенно критично при похудении, а при длительных тренировках быстрая энергия быстро иссякнет. Также сладкое не рекомендуется людям с проблемами с уровнем сахара в крови.