Тренер назвал продукт-ловушку, который многие съедают перед спортзалом

Однако эксперт предупредил о важном нюансе: после быстрого подъёма следует столь же резкий спад уровня сахара из-за выброса инсулина. Это приводит к сонливости, слабости и раздражительности, что может негативно сказаться на качестве занятия.
Вопрос о пользе сладкого перед тренировкой зависит от ситуации. Сладкое действительно может помочь, если энергии совсем нет, а тренировка вот-вот начинается, или если предстоит короткая, но интенсивная нагрузка вроде спринта, функционала или тяжёлой силовой работы. В таких случаях небольшой кусочек шоколада или банан быстро даст глюкозу и поможет включиться в тренировку.
Юрий Брабечан.
Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес».
Но во многих случаях сладкое перед тренировкой принесёт больше вреда, чем пользы. Оно может вызвать тяжесть, сонливость и скачки сахара, спровоцировать резкий голод после занятия, что особенно критично при похудении, а при длительных тренировках быстрая энергия быстро иссякнет. Также сладкое не рекомендуется людям с проблемами с уровнем сахара в крови.
В качестве альтернативы тренер рекомендует продукты, дающие энергию постепенно: йогурт с ягодами, цельнозерновой хлеб, овсянку или рисовый хлебец с арахисовой пастой. Например, овсянка с ягодами обеспечивает плавный прилив сил без резких перепадов.
«Есть сладкое перед тренировкой можно, но точечно. Это быстрый источник энергии, но ненадолго. Если вы хотите стабильную работоспособность без перепадов, выбирайте сложные углеводы. Сладкое — это быстрая спичка. Полезные углеводы — долго горящее полено», — заключил Брабечан.
