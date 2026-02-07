Ричмонд
Приговор по делу Долиной обжалован в суде: что известно

В суд поступила жалоба на приговор по делу Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Московский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу певицы Ларисы Долиной. Оно связано мошенничеством при продаже квартиры. Об этом пишет газета «Известия».

Как упомянули в суде, мошенница Надежда Цырульникова получила семь лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Она забрала деньги у певицы. Кроме того, фигурантами дела стали Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. Все они приговорены к заключению со штрафом.

Дмитрий Леонтьев, как стало известно, присоединился к мошеннической схеме сразу после выхода из колонии в Марий Эл. Там он отбывал наказание по прошлому приговору.

Лариса Долина, как свидетельствуют документы, приобрела квартиру в латвийском курортном городе Юрмала в 2010 году. Она владеет жилплощадью площадью 123,9 квадратного метра.