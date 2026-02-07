Приговор по делу Долиной обжалован в суде: что известно

Как упомянули в суде, мошенница Надежда Цырульникова получила семь лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Она забрала деньги у певицы. Кроме того, фигурантами дела стали Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. Все они приговорены к заключению со штрафом.