Аэропорты Калуги, Пензы и Саратова вернулись к штатной работе

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза и Саратов (Гагарин) вновь принимают и отправляют воздушные суда в штатном режиме», — заявил он.
По словам Кореняко, ограничения вводились исключительно в целях обеспечения безопасности полётов. В Калуге они действовали с вечера 6 февраля, а в Пензе и Саратове — с ночи 7 февраля и были сняты ранним утром.
Ранее Life.ru писал, что в Тверской области произошло возгорание на предприятии после атаки украинских беспилотников. По словам врио губернатора Виталия Королёва, пожар вспыхнул в Конаковском округе во время отражения налёта БПЛА. Обошлось без пострадавших, на месте всю работают экстренные и оперативные службы.
