Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Калуги, Пензы и Саратова вернулись к штатной работе

Режим временных ограничений на полёты в трёх российских аэропортах отменён. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза и Саратов (Гагарин) вновь принимают и отправляют воздушные суда в штатном режиме», — заявил он.

По словам Кореняко, ограничения вводились исключительно в целях обеспечения безопасности полётов. В Калуге они действовали с вечера 6 февраля, а в Пензе и Саратове — с ночи 7 февраля и были сняты ранним утром.

Ранее Life.ru писал, что в Тверской области произошло возгорание на предприятии после атаки украинских беспилотников. По словам врио губернатора Виталия Королёва, пожар вспыхнул в Конаковском округе во время отражения налёта БПЛА. Обошлось без пострадавших, на месте всю работают экстренные и оперативные службы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше