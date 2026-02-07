Российские военные освободили Поповку в Сумской области. Этот тактический успех стал частью масштабной операции по формированию надежной буферной зоны безопасности на границе. Как сообщило Минобороны, «в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск “Север” 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка».
Военный эксперт раскрыл стратегическое значение Поповки.
По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, освобождение Поповки наносит болезненный удар по возможностям противника.
«В Поповке явно находились пункты управления дронами ВСУ. Они запускали в сторону Курской области беспилотники, которые сбрасывали мины в приграничных территориях», — говорит эксперт aif.ru.
Ликвидация этой точки существенно сократило угрозу для мирных жителей Курской области и расширило зону безопасности.
Подразделения группы «Север» наносят тяжелое поражение ВСУ.
Успех под Поповкой — часть масштабного перемалывания сил противника на этом направлении. За неделю в зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла более 1415 человек, танк, десятки единиц бронетехники, автомобилей и артиллерии, включая четыре пусковые установки РСЗО HIMARS.
Российские бойцы также уничтожили ключевые объекты инфраструктуры: три станции радиоэлектронной борьбы и 33 склада с вооружением.
Наступление развивается, очистка территории продолжается.
Контроль над Поповкой — не единичный эпизод. Сообщается о прорыве российских подразделений в соседнее село Покровка и о продолжении продвижения на территории Сумского и Глуховского районов.
Это последовательная работа нужна для выполнения задачи по созданию надежного санитарного кордона, который пресечет обстрелы российских регионов, отмечает эксперт.
Необходимо двигаться дальше.
Василий Дандыкин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности должна продолжаться. Он отметил колоссальную проблему минирования территорий с воздуха и активность противника.
«Они сбрасывают мины с дронов, и постоянно наши инженерные группы… снимают мины практически каждый день».
Эксперт считает, что для защиты от систем типа HIMARS, поражающих цели на десятки километров, зону безопасности необходимо расширять.
«HIMARS стреляет на 80 тысяч километров. Так что создание зоны безопасности — это тема, которую так или иначе надо будет решать», — резюмировал Дандыкин.
Освобождение Поповки — это наглядный пример того, как российская армия планомерно ликвидирует плацдармы и инфраструктуру, используемые для террора против гражданского населения приграничных российских регионов, говорит военный.