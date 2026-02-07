В России призвали сократить объём домашнего задания: В Госдуме назвали причину

Домашние задания в школах утратили смысл из-за того, что ученики выполняют их с помощью ИИ. Подобное мнение выразил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.
«Нужно сократить объем домашних заданий для школьников. Развитие искусственного интеллекта превратили их в профанацию. Для решения задач дети активно используют нейронку, и такая учеба дает минимальные результаты. Систему образования надо менять», — высказался политик в разговоре с ТАСС.
Миронов считает, что дети используют нейросети для ДЗ, поскольку у них забрали возможность нормального общения и школьной социальной активности.
Кроме того, Миронов считает, что нужно менять подход к мотивации учителей, повышая им зарплату и сокращая бюрократическую нагрузку.
Накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о скором нововведении для ИИ. Так, в РФ до конца февраля может появиться проект о регулировании нейросетей.