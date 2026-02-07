В России призвали сократить объём домашнего задания: В Госдуме назвали причину

«Нужно сократить объем домашних заданий для школьников. Развитие искусственного интеллекта превратили их в профанацию. Для решения задач дети активно используют нейронку, и такая учеба дает минимальные результаты. Систему образования надо менять», — высказался политик в разговоре с ТАСС.