В России призвали сократить объём домашнего задания: В Госдуме назвали причину

В Госдуме хотят сократить объём домашнего задания в школах.

Источник: Комсомольская правда

Домашние задания в школах утратили смысл из-за того, что ученики выполняют их с помощью ИИ. Подобное мнение выразил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.

«Нужно сократить объем домашних заданий для школьников. Развитие искусственного интеллекта превратили их в профанацию. Для решения задач дети активно используют нейронку, и такая учеба дает минимальные результаты. Систему образования надо менять», — высказался политик в разговоре с ТАСС.

Миронов считает, что дети используют нейросети для ДЗ, поскольку у них забрали возможность нормального общения и школьной социальной активности.

Кроме того, Миронов считает, что нужно менять подход к мотивации учителей, повышая им зарплату и сокращая бюрократическую нагрузку.

Накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили о скором нововведении для ИИ. Так, в РФ до конца февраля может появиться проект о регулировании нейросетей.

