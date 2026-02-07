Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью aif.ru описал критическую ситуацию в подразделениях ВСУ, заблокированных российскими силами в Сумской области. По его словам, внутри окруженных групп начался фактический распад дисциплины. Противние страдает от голода и холода.
Расправляются над командирами.
Иванников утверждает, что основной гнев рядового состава и радикалов обрушился на офицеров.
«В первую очередь происходят расправы с командирами. Боевики хорошо понимают, что именно командиры ВСУ заставляли их умирать за преступный киевский режим и в итоге затянули в смертную ловушку», — сообщил эксперт.
По его данным, в «котлах» оказались крайне разнородные силы: от обычных мобилизованных до идейных националистов и наемников из Польши и Латинской Америки. В условиях неизбежного плена или гибели между ними вспыхивают конфликты.
«Перед смертельной угрозой и сдачей в плен вся эта разношёрстная публика начинает настоящую собачью свару. Вспоминают все невзгоды и обиды, которые были нанесены друг другу. Происходит поножовщина, нанесение тяжких телесных повреждений, но в конечном итоге основной удар приходится на командиров ВСУ. Их либо просто убивают, либо, как скот, тащат в плен и, прикрываясь ими, сдаются сами. По мнению националистов и наёмников, это единственная мера, которая может гарантировать им жизнь», — пояснил Иванников.
Захват офицерского состава имеет стратегическое значение для ВС РФ, так как они обладают картами минных полей и другими важными данными.
«Пленение командира — это всегда большая удача для ВС РФ. Их буквально “потрошат” в информационном плане, и они рассказывают всё о своей преступной псевдовоенной деятельности на стороне ВСУ», — подчеркнул собеседник издания.
Гуманитарная катастрофа и паника в рядах противника.
Ситуация усугубляется отсутствием снабжения и суровыми погодными условиями. Солдаты противника страдают от голода и критического обморожения.
«Боевики не только голодают, они буквально погибают от холода. Из-за сильных морозов они получают серьёзные обморожения конечностей, что приводит к неизбежным ампутациям. Всё это в общем приводит противника в состояние паники», — сказал эксперт.
Аналогичную информацию озвучивал генерал-лейтенант Апти Алаудинов, отмечая, что из-за отсутствия воды окруженным солдатам ВСУ приходится есть снег.
Зеленский вручает боевикам в виде наград «китайский пластик».
Между тем, ситуация вокруг украинских подразделений, блокированных в приграничных районах, обрастает скандальными подробностями. По сообщениям экспертов, вместо реальной помощи окруженным частям, Киев ограничивается раздачей дешевой сувенирной продукции.
Иванников сообщил, что значительная часть медалей, которыми Владимир Зеленский награждает боевиков ВСУ, на самом деле закуплена на китайских маркетплейсах. По его словам, эти «награды» находят у большинства пленных и погибших солдат в зоне боевых действий.
«Единственное, чем может помочь окруженным боевикам киевский режим, — это наградить за сомнительные боевые заслуги. В большинстве случаев медали изготовлены не на монетном дворе, а закупаются на китайских сайтах. Там осуществляются оптовые закупки этих наград, и их буквально коробками привозят на линию боевого соприкосновения для вручения. У большинства обмороженных, пленных и убитых боевиков обнаруживают по 20−30 наград от киевского режима, ВСУ и Зеленского, что говорит лишь о безумии отсутствии элементарной военной этики в вопросах награждения», — заявил эксперт.
Зеленский наплевал на жителей Сумской области.
Помимо качества самих медалей, ироничное отношение к ним проявляют и сами бойцы ВСУ, называя их «китайскими значками». Однако за этим скрывается более глубокая трагедия региона. Иванников отмечает, что жители Сумской области, многие из которых были мобилизованы насильно, фактически стали заложниками решений Киева после начала атаки на Курскую область.
«Никто не собирается умирать за преступный режим Зеленского, особенно жители Сумской области, которые были насильно мобилизованы… Жителями Сум буквально пожертвовали, начав атаку на Курскую область. Зеленский абсолютно точно понимал, каким будет ответ российских вооружённых сил и что этот ответ придётся в первую очередь по Сумам — приграничной территории, где сосредоточены тыловые подразделения. Тем не менее такое решение было принято, и сейчас жители города вынуждены расплачиваться за преступные решения Киева», — резюмировал Иванников.