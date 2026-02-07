«Единственное, чем может помочь окруженным боевикам киевский режим, — это наградить за сомнительные боевые заслуги. В большинстве случаев медали изготовлены не на монетном дворе, а закупаются на китайских сайтах. Там осуществляются оптовые закупки этих наград, и их буквально коробками привозят на линию боевого соприкосновения для вручения. У большинства обмороженных, пленных и убитых боевиков обнаруживают по 20−30 наград от киевского режима, ВСУ и Зеленского, что говорит лишь о безумии отсутствии элементарной военной этики в вопросах награждения», — заявил эксперт.