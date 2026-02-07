Россиянам назвали случаи, в которых банк может отказать в возврате вклада: как получить средства

Эксперт назвала другие подозрительные действия. Например, банк может отказать в случае, если на счете клиента оказались нелегальные средства. Со вклада, открытого на имя несовершеннолетнего, снять деньги можно только с разрешения органов опеки, добавила эксперт. Чтобы вернуть средства, важно устранить причины их блокировки. Можно также написать претензию, если условия для отказа отсутствуют.