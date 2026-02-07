Ричмонд
Россиянам назвали случаи, в которых банк может отказать в возврате вклада: как получить средства

Юрист Закарая рассказала об отказах банков в возврате средств при бездействии.

Источник: Комсомольская правда

Банки могут отказать клиентам в возврате вклада. Например, в случае бездействия. Об этом предупредила куратор правового сопровождения структурирования сделок консалтинга Legal principles Русудани Закарая в диалоге с агентством «Прайм».

Эксперт назвала другие подозрительные действия. Например, банк может отказать в случае, если на счете клиента оказались нелегальные средства. Со вклада, открытого на имя несовершеннолетнего, снять деньги можно только с разрешения органов опеки, добавила эксперт. Чтобы вернуть средства, важно устранить причины их блокировки. Можно также написать претензию, если условия для отказа отсутствуют.

«Наиболее распространенные причины отказа в возврате вклада со стороны банка чаще всего связаны с действиями или бездействием клиента. Например, если на вклад наложен арест, вернуть его можно лишь после отмены установленных судом мер», — оповестила Русудани Закарая.

В РФ продолжают бороться с мошенниками. Стало известно, что они начали обманывать граждан звонками с коротких номеров. Они, как правило, используются представителями банков.