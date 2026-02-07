Российский флаг пронесли на стадион во время церемонии открытия Олимпийских игр

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане появился флаг России. Фотографию мужчины с триколором опубликовал журналист Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.
На флаге написано Pohvistnevo Ski Team — название спортивной команды из Самарской области.
Президент Италии Серджо Маттарелла в субботу, 7 февраля, объявил Игры открытыми. Торжественная церемония XXV зимних Олимпийских игр состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Соревнования продлятся до 22 февраля, в них примут участие более 2800 атлетов из более чем 90 стран, будет разыграно 116 комплектов наград. Российские и белорусские спортсмены, как и на предыдущих Играх, допущены к участию без национальной символики.
До этого, во время матча хоккейных сборных США и Чехии на Олимпийских играх в Италии на трибуне появился российский флаг. Один из зрителей разместил триколор за скамейкой запасных команд Чехии. Когда представитель менеджмента турнира сняла флаг, болельщик подошел к ней, отнял его и вернулся на свое место.