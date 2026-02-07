Ричмонд
Россиянам напомнили о новых полномочия газовых служб с 1 марта: что надо знать

Депутат Кошелев: Службы смогут отключать квартиры от газа из-за частых нарушений.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года газовые службы смогут отключать квартиры от газа за постоянные нарушения правил и отказ пустить специалистов. Об изменениях напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, которые расширяют полномочия газовых служб и делают принцип “безопасность превыше всего” практической реальностью», — сообщил он в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что система газоснабжения представляет собой комплекс сложных элементов.

По словам парламентария, наиболее распространенными нарушениями стали проблемы с вентиляцией, декоративные панели, мешающие доступу к трубам, а также использование просроченных газовых приборов.

Ранее депутат Сергей Колунов напомнил, что за отказ от проверок, договоров и обновления газового оборудования может грозить штраф до 2 млн рублей.