Трамп отменил 25-процентные пошлины США на товары из Индии

Также в ноябре сообщалось, что индийские банки, по сообщениям журналистов, готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том в случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от западных санкций.