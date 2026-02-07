Ричмонд
Трамп отменил 25-процентные пошлины США на товары из Индии

Администрация президента США Дональда Трампа отменила дополнительные 25-процентные пошлины, введенные ранее на импорт индийской продукции. Соответствующий указ был подписан в пятницу, 6 февраля.

Уточняется, что решение было принято в связи с отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.

— С 7 февраля 2026 года товары из Индии, ввозимые в США… больше не будут облагаться дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25 процентов, — говорится в указе американского лидера.

2 февраля американский лидер заявил, что Моди отказался от поставок нефти РФ. По его словам, премьер Индии также согласился покупать значительно больше нефти из США и Венесуэлы.

21 ноября в СМИ появилась информация о том, что индийский конгломерат Reliance Industries, который был крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, сообщил о полной остановке импорта сырья из страны для своего нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Джамнагаре.

Также в ноябре сообщалось, что индийские банки, по сообщениям журналистов, готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том в случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от западных санкций.

