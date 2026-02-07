Мафия невест: в России разоблачили схему с черными вдовами бойцов СВО

«Начнём с того, что вдруг ниоткуда берутся какие-то барышни в окружении холостых бойцов СВО, которые прибыли на лечение или в отпуск. Как правило, женатых они не трогают. Девушки тут же начинают их “окучивать” и затягивать в ЗАГС. Именно не встречаться, строить отношения, общаться, а у них задача номер один — затянуть их в ЗАГС, чтобы оформить официально отношения. А после этого уже судьба этих ребят их мало интересует», — отметил он.