Мафия невест: в России разоблачили схему с черными вдовами бойцов СВО

Группу из шестерых человек задержали в Хабаровском крае по подозрению в хищении средств у участников СВО через фиктивные браки. Как стало известно, подозреваемые оформляли на женщин, вступивших в фиктивные браки с участниками СВО, нотариальные доверенности на управление банковскими счетами военнослужащих, чтобы завладеть их выплатами. О том, что грозит фиктивным женам и их пособникам и почему история с черными невестами и вдовами стала трендом, aif.ru рассказали эксперты.
10 лет за фальшивую любовь.
В хабаровском крае мошенники похитили в общей сложность 2,4 миллионов рублей, порядка 400 тысяч у каждого пострадавшего военнослужащего.
«Тут речь идет о ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Наказание — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей», — отметил в беседе с aif.ru юрист Дмитрий Аграновский.
По его словам, суд при вынесении приговора учтет разные обстоятельства, такие как сотрудничество со следствием, признание вины или, наоборот, наличие отягчающих обстоятельств. Это важно, поскольку такие случаи связывают с серьёзными последствиями для пострадавших.
Ужесточение законодательства как способ борьбы с мошенничеством на любви.
Некоторое время в Курганской области были задержаны подозреваемые в организации схемы, напоминающей реализованную в Хабаровском крае.
Супруги-предприниматели подыскивали жен своим рабочим, а позже уговаривали их заключить контракт для отправки на СВО.
В случае гибели этих бойцов их новоиспеченные супруги получали положенные выплаты. В ближайшее время супругам могут предъявить обвинение.
«Подобные истории уже вылились в некий тренд. Да взять хотя бы девушку, видео с которой завирусилось в Сети, где она говорит: “Выйду замуж за бойца СВО, его убьют, а я получу деньги, а так он мне не нужен”. После таких историй ясно, что нужно ужесточать законодательство, делать соответствующие проверки и только после этого производить выплаты вдовам или в случае обмана сажать в тюрьму», — отметил военный эксперт Евгений Михайлов.
Он предположил, что можно установить срок, в течение которого супруга должны быть женаты.
«Условно, это могут быть 2−3 года брака минимум. Или же претендующая на выплаты после гибели супруга на СВО женщина должна родить от него ребенка», — пояснил свою позицию эксперт.
Как отличить черную вдову от влюбленной женщины.
Криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru описывает психологическую подоплеку действий таких мошенниц.
«Начнём с того, что вдруг ниоткуда берутся какие-то барышни в окружении холостых бойцов СВО, которые прибыли на лечение или в отпуск. Как правило, женатых они не трогают. Девушки тут же начинают их “окучивать” и затягивать в ЗАГС. Именно не встречаться, строить отношения, общаться, а у них задача номер один — затянуть их в ЗАГС, чтобы оформить официально отношения. А после этого уже судьба этих ребят их мало интересует», — отметил он.
По словам эксперта, такие мошенницы обладают значительной психологической подкованностью.
«Парни приезжают в отпуск, они давно не видели женщин, девушек. И тут появляется такая вот симпатичная барышня, которая очень быстро оплетает вокруг военного свои сети, как паучиха. Эти барышни знают, как подойти к военным, на что надавить, чтобы парень готов был за ней в огонь и воду», — резюмировал Игнатов.