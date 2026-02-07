Пять самолетов летят на Киев: генерал раскрыл детали дерзкой операции

В польском Жешуве, который давно стал ключевым логистическим хабом Запада для переброски вооружений, накануне было зафиксировано прибытие группы спецбортов НАТО. В списке числятся три топливозаправщика Airbus A330−243MRTT, британский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint и французский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) Boeing E-3F Sentry. Последний является критически важным звеном для координации ПВО и управления истребителями.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru выразил сомнение в том, что эта техника готовится к передаче Киеву или работе непосредственно в украинском небе.
Боятся российских ударов.
По мнению эксперта, появление таких дорогостоящих машин в зоне боевых действий исключено по соображениям безопасности и целесообразности.
«Сомневаюсь, что для Киева предназначены эти самолеты. Запад не рискнул бы заводить их в небо Украины, так как фактически они попали бы в зону досягаемости российских ударов. А эффективно работать самолеты смогут только на украинской территории. Для этого самолетам нужно зайти либо в район Луцка, либо, если речь о южной части страны, в район Винницы. В районе Киева управление было бы отличным. Но это была бы прямая подстава — самолеты бы просто уничтожили ВС РФ, а это слишком дорогое удовольствие», — подчеркнул Попов.
Украинский конфликт является второстепенной проблемой.
Генерал-майор также отметил, что текущая поддержка Украины во многом носит инерционный характер, а стратегические ресурсы НАТО бережет для собственных нужд.
«Такие самолеты берегут: они стратегически важны и для авиации, и для армии НАТО, и для систем управления генштабов. Кроме того, нужно отслеживать политические тренды. Дональд Трамп не проявляет активности в оказании помощи Украине, правда, и особо ее не сокращает. Материально-техническая помощь, которая идет сейчас Киеву, была заложена еще администрацией Байдена. Деньги были выделены года два назад, и сейчас они только реализуются на заводах в рамках программ поставок», — сказал эксперт.
Зачем нужны маневы с самолетами НАТО в Жешуве.
Так с чем связано тогда активное перемещение воздушных сил НАТО? Попов отметил, что, с одной стороны, активность авиации в начале и конце года — привычное явление для западных сил.
«Запад периодически проводит учения. В начале и конце года тренируется в определенных маневрах, делает перебазировку сил. В этом задействованы самолеты-заправщики, а также транспортная авиация, которая доставляет специалистов и оборудование. Кроме того, участвуют самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения)», — пояснил эксперт.
При этом за стандартными перемещениями авиации может скрываться подготовка к более масштабным операциям. Особенно это реально на фоне заявлений Дональда Трампа о возможной атаке на Иран.
«Важно понимать, что для удара на Ближнем Востоке необходимо задействовать огромную авиационную инфраструктуру. База в Жешуве действительно используется в контексте СВО и оказания помощи в поставках вооружения для Украины, однако этот объект также служит аэродромом подскока для дальнейших полетов в Турцию или на авиабазы в южном направлении, например в ОАЭ. Все это необходимо для обеспечения связи, наблюдения, локации и управления войсками в целом: авиацией, корабельными силами и ракетными установками. То есть такие действия могут быть своеобразной тренировкой для нанесения ударов по Ирану и его объектам», — подчеркнул Попов.
Впрочем, эксперт призывает не делать поспешных выводов, напоминая о специфическом стиле принятия решений в Белом доме. По его мнению, риторика Трампа не всегда означает неминуемое начало боевых действий.
«Здесь стоит учитывать фактор Трампа: он человек умный — семь пядей во лбу, но крайне непостоянный — семь пятниц на неделе. Он может нагнетать обстановку, делать резкие заявления, а потом внезапно дать задний ход», — подытожил Попов.