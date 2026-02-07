Российская делегация на переговорах в Абу-Даби отклонила предложение Соединенных Штатов передать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под полный контроль Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Согласно данным агентства, обсуждаемый план предполагал, что США будут управлять станцией и распределять вырабатываемую ею электроэнергию между Россией и Украиной. Российская сторона, как сообщается, категорически отвергла эту схему, настаивая на том, что ЗАЭС должна оставаться под контролем Москвы.
В качестве альтернативы российские переговорщики предложили Киеву поставки электроэнергии со станции по сниженным ценам, однако украинская сторона, по информации источника, сочла такие условия неприемлемыми. Таким образом, вопрос статуса и контроля над крупнейшей атомной станцией Европы остается ключевым пунктом разногласий, говорится в сообщении.
Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».