Премьер Японии Такаити назвала прискорбным отсутствие мирного договора с РФ

Глава японского правительства Санаэ Такаити выразила сожаление в связи с тем, что между Токио и Москвой не подписан мирный договор.
Она подчеркнула, что Токио по-прежнему намерен заключить мирный договор с Москвой, хотя отношения остаются напряженными.
«Действительно прискорбно, что спустя 80 лет после окончания [Второй мировой] войны вопрос о “северных территориях” до сих пор не решен, и мирный договор с Россией не заключен. Правительство Японии относится к этой ситуации серьезно», — сказала премьер.
Немногим ранее японская сторона в лице МИД страны уже высказывала подобное желание — заключить с РФ мирный договор.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за действиями Токио, который не отказывается от курса на ремилитаризацию страны.