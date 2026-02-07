Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Японии Такаити назвала прискорбным отсутствие мирного договора с РФ

В Японии признались в желании заключить с РФ мирный договор.

Источник: Комсомольская правда

Глава японского правительства Санаэ Такаити выразила сожаление в связи с тем, что между Токио и Москвой не подписан мирный договор.

Она подчеркнула, что Токио по-прежнему намерен заключить мирный договор с Москвой, хотя отношения остаются напряженными.

«Действительно прискорбно, что спустя 80 лет после окончания [Второй мировой] войны вопрос о “северных территориях” до сих пор не решен, и мирный договор с Россией не заключен. Правительство Японии относится к этой ситуации серьезно», — сказала премьер.

Немногим ранее японская сторона в лице МИД страны уже высказывала подобное желание — заключить с РФ мирный договор.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за действиями Токио, который не отказывается от курса на ремилитаризацию страны.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше