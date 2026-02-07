«Кинжал» возмездия за Белгород: тайный аэродром ВСУ для атак по РФ взорван

В ночь на 6 февраля Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу, который привел к повреждениям городской инфраструктуры и временным перебоям в работе коммунальных систем.
В ответ на атаки украинских формирований, российская армия, используя неуловимые «Кинжалы», наносила удары возмездия по стратегически важным целям ВСУ на территории Украины, включая вражеский аэродром Канатово в Кировоградской области.
Охота на HIMARS.
Украинская армия, как выяснилось, использует для атак по Белгороду мобильные установки HIMARS, размещенные в Харьковской области. Именно по этим огневым точкам и был нанесен ответный удар, заявил aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«Судя по количеству подавленных целей, в ночь на 6 февраля ВСУ использовали 3 пакета, 1 пакет — 6 реактивных снарядов. Одна точка запуска была в районе Чугуева, ближе к волчанскому участку фронта. Вторая точка — в окрестностях Харькова, это ближе к тыловой базе в Дергачах», — сказал Алехин.
По официальным данным, российские военные уничтожили три установки, что было подтверждено видеоматериалами. Однако, по мнению эксперта, противник продолжит атаки на Белгород.
«Но таких установок больше, чем три, которые находятся в том числе на харьковском направлении. Еще в конце декабря противник стал перебрасывать с других направлений установки…», — добавил Алехин, подчеркивая многообразие угроз.
Тактика врага раскрыта.
Военный эксперт Геннадий Алехин также раскрыл хитроумную тактику, применяемую украинскими боевиками для атак на Белгород. В арсенале ВСУ — не только HIMARS, но и противокорабельные комплексы «Нептун», а также беспилотники.
«Сначала запускаются дроны, потом наносится ракетный удар. Потом опять дроны проводят доразведку… Помимо HIMARS враг использует противокорабельные комплексы “Нептун”… “- говорит Алехин, рисуя картину комплексных атак.
Эксперт отмечает, что погодные условия, а именно морозная и устойчивая погода, играют на руку противнику, позволяя ему быстро менять позиции. «Противник разворачивает комплекс и также быстро после удара сворачивает, и по накатанной прочной колее отступает», — пояснил Алехин.
Такие маневры затрудняют их обнаружение и уничтожение, но российская разведка работает не покладая рук.
«Кинжал» возмездия.
В ответ на непрекращающиеся атаки, российские ВКС нанесли точечные удары по целям вблизи украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области. Особо отмечается применение сверхзвуковой ракеты «Кинжал», которая, по сообщениям, поразила инфраструктуру аэродрома. Местные каналы сообщают о не менее 12 взрывах в районе прилета.
Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой в беседе с aif.ru объяснил стратегическую важность аэродрома Канатово.
«Количество аэродромов на Украине сейчас ограничено, большая часть выведена из строя. Любая взлетная площадка, в том числе в Канатово, которая осталась работоспособной, используется в качестве аэродрома подскока или аэродрома базирования для оставшейся авиации ВСУ», — подчеркнул генерал.
«Ракетные войска уничтожают вертолеты и самолеты, места складирования: ангары или другие места. То, что был нанесен удар “Кинжалом”, говорит о том, что наша разведка выявила цели и уничтожила их», — подытожил Липовой.
Этот удар стал наглядным подтверждением того, что любая попытка ВСУ использовать оставшиеся военные объекты будет пресечена.