В Ангарске отметят 37-ю годовщину вывода войск из Афганистана

В Ангарске 15 февраля состоится традиционный митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского округа, он начнется в 12 часов дня в парке Победа в 12-м микрорайоне.
— На мероприятии почтут память погибших земляков минутой молчания и возложат цветы к мемориальной плите. В митинге примут участие ветераны боевых действий в Афганистане, представители общественных организаций, войсковых частей, волонтеры, кадеты, школьники и руководство округа, — говорится в сообщении администрации.
Напомним, в 2026 году отмечается 37-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана.
