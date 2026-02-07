Ричмонд
Стоимость проезда на маршруте Хабаровск — село Мирное станет регулируемой

Тариф будет устанавливать комитет по ценам и тарифам Хабаровского края.

Источник: AmurMedia

С 9 февраля межмуниципальный маршрут № 132 «Троллейбусное депо (г. Хабаровск) — Кампо Верде (с. Мирное)» будет работать по регулируемому тарифу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

По виду тарифов маршруты различают на маршруты с регулируемыми тарифами и нерегулируемыми. В последнем случае коммерческий перевозчик, при соблюдении процедуры уведомления, вправе устанавливать цену на проезд самостоятельно. В первом случае профильный комитет рассчитывает рекомендованный тариф.

С 9 февраля на маршурте № 132 будут работать по будням два автобуса по 20 посадочных мест, по выходным один. Стоимость проезда вместо 60 рублей станет 35 рублей.

Отметим, что в Хабаровске абсолютное большинство маршрутов относят к нерегулируемым. Так, в январе коммерческие перевозчики подняли стоимость на десяти маршрутах, а в феврале еще на девяти и на восьми.