Стоимость проезда на маршруте Хабаровск — село Мирное станет регулируемой

С 9 февраля межмуниципальный маршрут № 132 «Троллейбусное депо (г. Хабаровск) — Кампо Верде (с. Мирное)» будет работать по регулируемому тарифу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
По виду тарифов маршруты различают на маршруты с регулируемыми тарифами и нерегулируемыми. В последнем случае коммерческий перевозчик, при соблюдении процедуры уведомления, вправе устанавливать цену на проезд самостоятельно. В первом случае профильный комитет рассчитывает рекомендованный тариф.
С 9 февраля на маршурте № 132 будут работать по будням два автобуса по 20 посадочных мест, по выходным один. Стоимость проезда вместо 60 рублей станет 35 рублей.
Отметим, что в Хабаровске абсолютное большинство маршрутов относят к нерегулируемым. Так, в январе коммерческие перевозчики подняли стоимость на десяти маршрутах, а в феврале еще на девяти и на восьми.