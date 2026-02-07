Республиканцы допустили потерю контроля над Конгрессом: в чем причина

Республиканская партия, контролирующая сейчас Конгресс, может потерять обе его палаты уже после ноябрьских промежуточных выборов 2026 года. Об этом пишет Axios со ссылкой на стратегов Республиканской партии.
«Потеря Сената, в котором республиканцы располагают большинством (53 голоса против 47 голосов у демократов), является вполне возможной и им придется бороться сильнее, чем они ожидали, чтобы удержать его», — передает издание.
Политологи полагают, что республиканцы рискуют потерять места в Сенате как в «своих» штатах (Аляска, Огайо, Айова), так и в ключевых «колеблющихся» штатах (Северная Каролина, Мэн, Мичиган), которые помогли им победить в 2024 году.
В свою очередь издание FT отмечало, что на фоне заявлений президента Дональда Трампа в Конгрессе США прозвучали угрозы начать процедуру по его отстранению от власти.