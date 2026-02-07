Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Республиканцы допустили потерю контроля над Конгрессом: в чем причина

Axios рассказал о риске утраты республиканцами США контроля над Конгрессом.

Источник: Комсомольская правда

Республиканская партия, контролирующая сейчас Конгресс, может потерять обе его палаты уже после ноябрьских промежуточных выборов 2026 года. Об этом пишет Axios со ссылкой на стратегов Республиканской партии.

«Потеря Сената, в котором республиканцы располагают большинством (53 голоса против 47 голосов у демократов), является вполне возможной и им придется бороться сильнее, чем они ожидали, чтобы удержать его», — передает издание.

Политологи полагают, что республиканцы рискуют потерять места в Сенате как в «своих» штатах (Аляска, Огайо, Айова), так и в ключевых «колеблющихся» штатах (Северная Каролина, Мэн, Мичиган), которые помогли им победить в 2024 году.

В свою очередь издание FT отмечало, что на фоне заявлений президента Дональда Трампа в Конгрессе США прозвучали угрозы начать процедуру по его отстранению от власти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше