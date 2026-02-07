Республиканцы допустили потерю контроля над Конгрессом: в чем причина

Политологи полагают, что республиканцы рискуют потерять места в Сенате как в «своих» штатах (Аляска, Огайо, Айова), так и в ключевых «колеблющихся» штатах (Северная Каролина, Мэн, Мичиган), которые помогли им победить в 2024 году.