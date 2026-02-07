В Башкирии значительно вырос спрос на антидепрессанты: продажи подскочили на 33%

В 2025 году в аптеках Башкирии было продано 499,8 тысячи упаковок антидепрессантов на общую сумму 352,7 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «РБК Уфа» со ссылкой на данные отраслевого маркетингового агентства DSM Group.
По сравнению с 2024 годом, когда было продано 435,4 тысячи упаковок на 265,1 миллиона рублей, объем продаж этой категории препаратов в денежном выражении вырос на 33%, а в натуральном — на 15%.
Средневзвешенная цена одной упаковки антидепрессанта в республике в 2025 году достигла почти 706 рублей, что на 15,9% выше показателя 2024 года (609 рублей).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.