Потепление до +4, мокрый снег и ночные заморозки: Какой будет погода в Ростовской области в субботу, 7 февраля

В субботу, 7 февраля, в Ростовской области ожидается потепление до +4 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.
— Погода в Ростове будет облачной с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь, утром и в первой половине дня ожидается гололед, а на дорогах — гололедица, — говорится в прогнозе. — Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, а утром его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит −1 — +1 градус.
По области погодные условия будут сложнее. Местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируется гололед, а на севере региона — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Восточный и юго-восточный ветер задует со скоростью 8 — 13 метров в секунду, утром в некоторых районах порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Дневная температура в регионе ожидается в пределах −3 — +2 градусов, а на юге области может потеплеть до +4 градусов.
— В ночь на воскресенье, 8 февраля, в Ростове-на-Дону возможны небольшие дожди, температура останется в интервале −1 — +1 градус. По области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, а на севере — с мокрым снегом. Ночные температуры составят −3 — +2 градуса, на севере и востоке региона похолодает до −7 градусов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.