Потепление до +4, мокрый снег и ночные заморозки: Какой будет погода в Ростовской области в субботу, 7 февраля

По области погодные условия будут сложнее. Местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируется гололед, а на севере региона — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица. Восточный и юго-восточный ветер задует со скоростью 8 — 13 метров в секунду, утром в некоторых районах порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Дневная температура в регионе ожидается в пределах −3 — +2 градусов, а на юге области может потеплеть до +4 градусов.