Таблетка в тарелке: Life.ru выяснил, как азиатская еда спасает иммунитет зимой

«Это блюдо готовится в три этапа. Сначала необходимо нарезать морковь, кабачок и болгарский перец соломкой и обжарить их вместе с луком и имбирём, но не дожидаться их полной готовности. Затем нужно сварить лапшу удон — обычно на это уходит несколько минут. После этого лапша перекладывается в сковороду с овощами для тушения. Готовое блюдо принято заправлять соусом терияки и посыпать кунжутом», — рассказала Гладкова.