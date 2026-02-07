Таблетка в тарелке: Life.ru выяснил, как азиатская еда спасает иммунитет зимой

Зимой организм особенно уязвим: холодный и сухой воздух способствует активности вирусов и снижает защиту слизистых, а дефицит солнечного света ослабляет иммунитет. Поддержать здоровье в этот период поможет традиционная азиатская кухня — согревающие блюда, ферментированные продукты и гармоничные сочетания ингредиентов.
Инесса Гладкова.
Главный технолог сети гипермаркетов «О’КЕЙ».
По словам эксперта, ключевым остаётся сбалансированное питание, при котором организм регулярно получает все необходимые вещества. В азиатских странах для этого придерживаются простого и понятного принципа. В каждый приём пищи жители этих стран включают белок (например, тофу или яйцо), сложные углеводы (обычно рис) и овощи. Такой подход помогает сохранять энергию в теле и не нагружает пищеварение. Повторить такой рацион можно и дома — без сложных рецептов и экзотических ингредиентов.
«Блюда азиатской кухни отличаются своей простотой. На завтрак подойдут рисовая каша и мисо-суп с тофу, на обед — лапша и овощное рагу с грибами, а на ужин — кимчи и жареный рис с яйцом. Все ингредиенты доступны, а готовка займёт не больше времени, чем обычно», — рассказала Гладкова.
Отдельное внимание технолог уделила ферментированным продуктам и специям, которые считаются основой зимнего меню в Азии.
«Важными элементами зимнего меню являются витамины и естественные пробиотики. Они способствуют поддержке иммунной системы и здоровья кишечника. Для получения этих полезных веществ азиаты ежедневно и в большом объёме потребляют ферментированные продукты: например, кимчи (квашеная капуста), мисо (паста из соевых бобов), комбучу (“чайный гриб”). Благодаря процессу ферментации питательные свойства таких продуктов усиливаются», — отметила собеседница Life.ru.
Также, по её словам, важную роль играют острые и пряные добавки.
«Имбирь, васаби и острый перец улучшают кровообращение и обладают лёгким антимикробным действием, что особенно актуально в сезон простуд. В странах Азии их добавляют практически в каждое блюдо», — подчеркнула специалист.
В качестве примера простых и полезных блюд технолог привела мисо-суп, лапшу удон и тушёный тофу.
«Мисо-суп — лёгкий согревающий бульон, который азиаты зачастую используют в качестве напитка во время всех приёмов пищи. Для его приготовления необходимо растворить пасту мисо в горячей воде, а затем в кастрюлю поместить водоросли вакаме и заранее сваренные грибы шиитаке. Чтобы сделать суп питательнее и полезнее в бульон можно добавить порезанный на кусочки тофу», — объяснила она.
Хорошим вариантом для обеда или ужина, по словам эксперта, станет лапша удон с овощами.
«Это блюдо готовится в три этапа. Сначала необходимо нарезать морковь, кабачок и болгарский перец соломкой и обжарить их вместе с луком и имбирём, но не дожидаться их полной готовности. Затем нужно сварить лапшу удон — обычно на это уходит несколько минут. После этого лапша перекладывается в сковороду с овощами для тушения. Готовое блюдо принято заправлять соусом терияки и посыпать кунжутом», — рассказала Гладкова.
А для тех, кто хочет удивить близких, она предложила необычный, но простой рецепт.
«Удивить семью и гостей поможет тушёный тофу с чёрными грибами шиитаке. Сочетание кажется экзотичным, при этом рецепт приготовления прост: необходимо обжарить тофу на кунжутном масле до лёгкого зарумянивания, добавить к нему заправку из соевого соуса, чесночной кашицы и молотого перца, после чего в сковороду поместить нарезанные грибы. Подаваться такое угощение может с рисом или лапшой», — заключила технолог.
Ранее Life.ru писал о продуктах, которые особенно важны для здоровья зимой. В холодный сезон стоит делать упор на цельнозерновые продукты, корнеплоды и белковую пищу. Россиянам также посоветовали не пренебрегать мясом и включать в рацион говядину, свинину и бекон.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.