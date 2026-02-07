Ради победы готовы на все: топ-5 самых скандальных спортивных подстав

Мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой заявила, что ее дочь разрубит лезвием связки фигуристке Софии Сарновской, из-за того что та помешала ее дочери во время тренировки. Скандалы из-за попыток подставить своего соперника — не редкость в мире спорта. Пять самых скандальных случаев — в материале «Вечерней Москвы».
Соперничество российских и канадских фигуристов на Олимпиаде.
Во время Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити главными претендентами на победу в фигурном катании стали россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе и канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье. Тогда канадские спортсмены проиграли в короткой программе, и победа соперников казалась очевидной. Однако канадцы решили, что должны выиграть, несмотря ни на что. Как утверждали свидетели, на репетиции перед финальным прокатом Сале специально сильно толкнула разминавшихся рядом конкурентов.
Российские спортсмены не получили травм и даже смогли блестяще выступить. Судьи заметили лишь одну ошибку: во время исполнения двойного акселя Сихарулидзе случайно оступился и приземлился на обе ноги. Канадцы же безошибочно откатали свой номер. Тем не менее рефери решили присудить победу россиянами, что категорически не устроило канадских спортсменов.
После долгих разбирательств, пересмотра результатов, обвинений и даже угроз в адрес одной из судей со стороны канадцев было решено наградить золотом и российских, и канадских спортсменов.
Матч Чили и Бразилии.
В сентябре 1989 года на стадионе «Маракана» проходил футбольный матч между сборными Чили и Бразилии. Чилийцам очень нужна была победа, так как она открывала им дорогу на чемпионат мира. На 70-й минуте группа бразильских болельщиков бросила на поле фаеры. Один из них упал рядом с чилийским вратарем Роберто Рохасом. Произошел взрыв, и спустя мгновение футболист упал на газон словно подкошенный. Рохаса увезли в больницу, где он показал ожоги на руках и голове.
Однако, как потом выяснилось, травма вратаря оказалась спланированной акцией чилийской команды: она могла бы вынудить делегатов матча досрочно завершить игру и присудить Бразилии техническое поражение. Тем не менее экспертиза выявила, что вратарь никак не мог пострадать от петарды, так как та взорвалась в метре от него. Позже Рохас признался, что накануне матча он нанес себе повреждения бритвой, а также спрятал лезвия в перчатках. В результате Бразилии присвоили техническую победу, а чилийский вратарь получил пожизненную дисквалификацию.
Американской фигуристке пытались сломать ногу.
Американская фигуристка Тоня Хардинг прославилась на весь мир из-за скандала с организацией нападения на соперницу Нэнси Керриган. В начале 1994 года бывший муж и телохранитель Хардинг подговорили мужчину по имени Шейн Стэнт сломать ногу Керриган, чтобы она не смогла попасть в сборную и выступить на Олимпиаде. Мужчина проник в подтрибунное помещение арены, где проходил чемпионат страны, и нанес Керриган несколько ударов по бедру. Ногу он ей не сломал, однако спортсменка все же была вынуждена сняться с турнира. Тоня Хардинг в итоге стала чемпионкой США и попала вместе с Керриган в сборную страны.
Спустя неделю нападавшие были арестованы. Информация о том, что Хардинг имеет к этому отношение, начала распространяться очень быстро. Ее хотели исключить из команды, однако фигуристка пригрозила Национальному олимпийскому комитету США судебными разбирательствами и сохранила место. Но позднее она получила три года условно, крупный штраф и 500 часов общественных работ, а Федерация фигурного катания США пожизненно отстранила ее от турниров и лишила титула чемпионки страны.
Скандал на «Формуле-1».
В 2008 году на «Формуле-1» разгорелся скандал вокруг Гран-при Сингапура. Во время гонки пилот Renault Нельсон Пике — младший совершил преднамеренную аварию, чтобы на следующем круге на трассу могла выйти машина безопасности, что вынудило многие команды провести пит-стопы. Это позволило лидерам гонки опуститься вниз, а аутсайдерам — вырваться вперед.
Среди них был напарник Пике-младшего Фернандо Алонсо, который успел сделать пит-стоп до аварии и отыграл сразу 10 позиций, вырвавшись в лидеры. Позже Пике-младший признался, что получил приказ о преднамеренной аварии от руководителей Renault. Так они заработали пожизненное отстранение от любой работы в автоспорте, а команду Renault оштрафовали на 50 миллионов долларов.
Матч Ливии и Нигерии.
В 2024 году несостоявшийся футбольный матч квалификации Кубка африканских наций между Ливией и Нигерией оказался в центре скандала. Нигерийская сборная отправилась в Ливию на игру, но перед посадкой самолет без объяснения причин перенаправили в другой город, расположенный в 250 километрах от места проведения матча. Нигерийцев там никто не встретил, и команда провела в терминале 16 часов без еды и воды.
Запланированная игра так и не состоялась, потому что вымотанные и оскорбленные нигерийцы отказались выходить на поле. Представители Нигерии увидели в этом намеренный саботаж. Несмотря на то что ливийская сторона пыталась оправдаться техническими проблемами, Конфедерация африканского футбола присудила ей техническое поражение со счетом 3:0 и оштрафовала на 50 тысяч долларов.
