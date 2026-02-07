Ради победы готовы на все: топ-5 самых скандальных спортивных подстав

Американская фигуристка Тоня Хардинг прославилась на весь мир из-за скандала с организацией нападения на соперницу Нэнси Керриган. В начале 1994 года бывший муж и телохранитель Хардинг подговорили мужчину по имени Шейн Стэнт сломать ногу Керриган, чтобы она не смогла попасть в сборную и выступить на Олимпиаде. Мужчина проник в подтрибунное помещение арены, где проходил чемпионат страны, и нанес Керриган несколько ударов по бедру. Ногу он ей не сломал, однако спортсменка все же была вынуждена сняться с турнира. Тоня Хардинг в итоге стала чемпионкой США и попала вместе с Керриган в сборную страны.