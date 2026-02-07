Омский министр сопоставил районный спортивный праздник с Олимпийскими играми

С 26 февраля по 1 марта в поселке Таврическое состоится областной спортивно-культурный праздник «Праздник Севера». Министр спорта Омской области отметил, что оргкомитет сельской олимпиады «Праздник Севера» прошел в день открытия Олимпийских игр в Италии, куда допустили лишь 13 россиян и то под нейтральным статусом.
«В день открытия зимних Олимпийских Игр-2026 в Италии мы провели оргкомитет нашей легендарной сельской олимпиады “Праздник Севера”, которая в этом году пройдет в 56-й раз — и впервые в зимнем формате в Таврическом районе!», — сообщил чиновник в своем телеграм-канале.
Министр отметил, что уровень готовности спортивных объектов высок, а на проведенном им совещании со всеми службами района, были обсуждены ключевые вопросы размещения, питания и культурной программы предстоящего мероприятия. Отметим, что на предстоящем спортивном празднике пройдут соревнования по 4 видам спорта: хоккею, мини-футболу на снегу, мотокроссу и лыжным гонкам.