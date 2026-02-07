Омский министр сопоставил районный спортивный праздник с Олимпийскими играми

«В день открытия зимних Олимпийских Игр-2026 в Италии мы провели оргкомитет нашей легендарной сельской олимпиады “Праздник Севера”, которая в этом году пройдет в 56-й раз — и впервые в зимнем формате в Таврическом районе!», — сообщил чиновник в своем телеграм-канале.