Проезд у парка Минного городка во Владивостоке закроют на три месяца

Власти уточняют, что запрет на проезд и парковку начнёт действовать с 08:00 1 марта и останется в силе до 23:00 30 мая. Это означает закрытие почти на весь весенний сезон. Ограничения распространяются на всю дорогу вдоль парка Минного городка от дома № 14 по улице Адмирала Юмашева до пересечения с улицей Адмирала Кузнецова. На этом участке сейчас формируют новый проезд к строящемуся жилому кварталу. По данным мэрии, за организацию и проведение работ отвечает специализированный застройщик «Стоунлэнд». Компания возводит рядом жилой комплекс и по договорённости с городом обновляет прилегающую улично‑дорожную сеть.