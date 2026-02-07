Проезд у парка Минного городка во Владивостоке закроют на три месяца

С 1 марта во Владивостоке на три месяца перекроют проезд вдоль парка Минного городка от дома 14 на улице Адмирала Юмашева до пересечения с улицей Адмирала Кузнецова. Причина в ремонте дороги, который проведёт застройщик жилого комплекса. Во втором квартале весны автомобилистам придётся объезжать этот участок по улицам Луговой, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева, сообщили в администрации города со ссылкой на постановление о временном ограничении движения.
Власти уточняют, что запрет на проезд и парковку начнёт действовать с 08:00 1 марта и останется в силе до 23:00 30 мая. Это означает закрытие почти на весь весенний сезон. Ограничения распространяются на всю дорогу вдоль парка Минного городка от дома № 14 по улице Адмирала Юмашева до пересечения с улицей Адмирала Кузнецова. На этом участке сейчас формируют новый проезд к строящемуся жилому кварталу. По данным мэрии, за организацию и проведение работ отвечает специализированный застройщик «Стоунлэнд». Компания возводит рядом жилой комплекс и по договорённости с городом обновляет прилегающую улично‑дорожную сеть.
Компания уже частично перестроила этот проезд в 2025 году. Тогда для реконструкции дороги несколько раз вводили временные перекрытия, чтобы успеть уложить основание и асфальт до наступления холодов. В администрации напоминают, что подрядчик изначально делил работы на два этапа и в прошлом сезоне смог сделать больше запланированного. Однако полностью завершить реконструкцию за один год было невозможно. Сейчас застройщик переходит ко второй части трассы вдоль северной стороны парка. Цель работ — довести новый проезд до улицы Адмирала Кузнецова.
Судя по опубликованным материалам, на нынешнем этапе реконструкции подрядчик намерен не только переложить дорожное покрытие, но и привести в порядок инженерные сети, тротуары и элементы безопасности движения. В перечень работ входят замена основания дорожной одежды, устройство нижнего и верхнего слоя асфальтобетона и обустройство тротуаров. Также запланированы парковочные карманы, монтаж новых дорожных знаков и нанесение разметки. После завершения всех этапов проезд между улицами Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова должен получить две полноценные полосы движения, освещение и удобные подходы к парку и расположенным рядом домам.