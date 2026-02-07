Бразилиа — столица, построенная с нуля: как живёт политический центр Бразилии сегодня

Бразилиа — город, построенный с нуля в середине XX века и ставший символом модернизма и смелого градостроительного эксперимента. Монументальная архитектура Оскара Нимейера, широкие проспекты и строгая геометрия соседствуют здесь с повседневной жизнью горожан. Фоторепортаж «МК» — о ритме столицы, её улицах, знаковых местах и атмосфере города, где формируется политическая и общественная повестка страны.