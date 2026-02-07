Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 82 БПЛА ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 6 на 7 февраля перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля были сбиты 45 БПЛА над территорией Волгоградской области, восемь — над Брянской областью, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской областями, три — над Курской областью.

Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Ранее стало известно, что ВС РФ установили рекорд по числу уничтоженных ПУ БПЛА в ходе СВО.

