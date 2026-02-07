Жасмин получила перелом руки во время катания на лыжах

«Сейчас нахожусь на больничном из-за перелома руки. Хотя планов и предложений очень много. От одного проекта, который должен был быть в конце января, даже пришлось отказаться из-за травмы. Но, видимо, иногда Всевышний говорит: “Девочка, остановись. Сейчас нужно подумать о себе”, — приводит комментарий Жасмин kp.ru.