Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жасмин получила перелом руки во время катания на лыжах

Певица Жасмин пришла на премьеру фильма «Сказки о царе Салтане» в Москве с загипсованной рукой. Она спрятала её под муфтой от бренда Chanel.

Источник: Life.ru

Журналистам Жасмин рассказала, что травму она получила во время отдыха на горнолыжном курорте. Певица каталась по сложным трассам.

«Сейчас нахожусь на больничном из-за перелома руки. Хотя планов и предложений очень много. От одного проекта, который должен был быть в конце января, даже пришлось отказаться из-за травмы. Но, видимо, иногда Всевышний говорит: “Девочка, остановись. Сейчас нужно подумать о себе”, — приводит комментарий Жасмин kp.ru.

Певица добавила, что неприятный инцидент произошёл в последний день отдыха.

Ранее певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками тревожным сообщением о своём самочувствии. В личном Telegram-канале артистка написала — она испытывает болезненные ощущения после множества медицинских процедур.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.