Жасмин получила перелом руки во время катания на лыжах

Журналистам Жасмин рассказала, что травму она получила во время отдыха на горнолыжном курорте. Певица каталась по сложным трассам.
«Сейчас нахожусь на больничном из-за перелома руки. Хотя планов и предложений очень много. От одного проекта, который должен был быть в конце января, даже пришлось отказаться из-за травмы. Но, видимо, иногда Всевышний говорит: “Девочка, остановись. Сейчас нужно подумать о себе”, — приводит комментарий Жасмин kp.ru.
Певица добавила, что неприятный инцидент произошёл в последний день отдыха.
