Автобус тронется: какие изменения ждут пассажиров в Уфе

Развитие общественного транспорта для Радия Хабирова было одним из ключевых вопросов с первого дня работы на посту Главы Башкирии. С фразы «Тут вам не Техас» началась масштабная реорганизация работы уфимских маршруток. За пять лет в башкирской столице изменилось многое: исчезли ржавые ПАЗики с газовыми баллонами на крышах, появились транспортная карта «Алга» и льготы по ней, система оплаты по банковским картам. Особо отметим: в городе регулярно закупают новые автобусы, трамваи и троллейбусы.
Конечно, транспортная система ещё несовершенна и есть над чем работать, признал руководитель региона в ходе «Прямой линии».
«Развитие транспортной сети в Уфе не успевает за ростом числа жителей города. Поэтому мы пошли по пути укрепления нашего главного перевозчика — компании “Башавтотранс”. В первую очередь речь идёт о приобретении автобусов и запуске новых маршрутов, — сказал Радий Хабиров. — Наряду с этим нам нужен и городской электротранспорт. Здесь спасибо столице республики — Уфа в 2025 году закупила 15 новых троллейбусов. В 2026 году продолжим пополнять парк пассажирской техники».
Платим больше — едем лучше?
С 1 февраля в Уфе и Стерлитамаке повысилась стоимость проезда в городском общественном транспорте. Постановления об индексации утвердил госкомитет Башкирии по тарифам. Так, в башкирской столице проезд в автобусах «Башавтотранса» при оплате наличными вырос с 41 до 46 рублей, при оплате картой «Алга» — с 34 до 42. Цена на билет в электротранспорте изменилась с 35 до 41 рубля, по «Алге» — с 31 до 34. При этом льготные проездные не подорожали: цена единого социального проездного билета осталась на уровне 600 рублей.
«Все льготы на транспорт остаются. И по социальному проездному билету, и для отдельных категорий граждан: участникам СВО и их детям, многодетным и малообеспеченным семьям. То есть для социально незащищённых слоёв в вопросах проезда на общественном транспорте ничего не меняется», — пояснил руководитель «Башкирского регистра социальных карт» Олег Романов.
Частные перевозчики тоже повысили стоимость проезда на 6 рублей. Теперь проезд на маршрутках в среднем обходится в 46−50 рублей. Они поясняют: рост цен связан с инфляцией и издержками. Из-за повышения стоимости комплектующих и топлива проезд становится дороже.
Безусловно, новость для пассажиров была не самой приятной, но вполне ожидаемой. Большинство пользователей общественного транспорта единодушны: они готовы платить при условии, что автобусов будет достаточно, что они будут курсировать во все, даже отдалённые уголки Уфы, работать и в вечернее время, соблюдать интервал движения и при этом останутся чистыми, тёплыми и безопасными.
«Основная причина повышения — рост цен на топливо. Мы уже сбились со счета, сколько раз подорожала стоимость за прошлый год. А заправлять автобусы нужно, поэтому тут никуда не денешься. И, конечно, водители тоже люди, им нужно индексировать зарплаты, к тому же наблюдаем рост цен на запчасти, резину, смену колес. Ровно с этим и связана индексация стоимости проезда. Конечно, мы нацелены на то, что с повышением стоимости проезда перевозчики смогут закупать новый транспорт, обновлять свои автопарки. Чтобы качество услуг возросло», — заявила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Кстати, акция «Счастливый час» продолжает действовать. Благодаря ей пассажиры, заплатив один раз транспортной картой «Алга», могут совершить пересадку без дополнительной оплаты проезда из автобуса в автобус госперевозчика, трамвай или троллейбус и на городские электрички в течение одного часа. Таким образом, получается двойная выгода: срабатывает скидка по «Алге» и не нужно платить во втором и третьем транспорте. Ранее «Башинформ» сообщал о том, что благодаря акции горожане в 2025 году сэкономили 241 млн рублей.
«Каждый день около 17 тысяч пассажиров в Уфе пользуются “Счастливым часом”», — отметил генеральный директор АО «Башавтотранс» Надир Самиев.
Министр транспорта Любовь Минакова подчеркнула, что акция может распространиться и на частных перевозчиков. Переговоры по этому вопросу с ними ведутся, но всё будет зависеть от того, «пойдут ли они на уступки и будут ли готовы взять это под свою ответственность».
Обратная связь.
Согласно анализу жалоб, председатель общественного совета при минтрансе РБ Марат Давлетшин говорит: основная доля вопросов касается переполненности автобусов, особенно в часы пик, и их нехватки. Поэтому важно постоянно актуализировать маршрутную сеть, считает эксперт.
К слову, учитывая мнение уфимцев, минтранс принимает решения об изменении некоторых маршрутов. К примеру, перед Новым годом жители Новой Максимовки пожаловались на нехватку автобусов. В микрорайон доезжал лишь один маршрут № 277 частного перевозчика. Вопрос решили. С начала февраля туда «заходят» и автобусы маршрута № 10 «Башавтотранса».
Выразить своё мнение пассажиры могут через социальные сети Центра управления республикой, официальный сайт минтранса, личные страницы министра транспорта Любови Минаковой.
Чутко на обращения стараются реагировать и в администрации Уфы. Актуальным остаётся вопрос о том, что частники под разными предлогами не принимают «Алгу» и банковские карты, просят онлайн-переводы или наличный расчёт. Ежедневно специальная комиссия выезжает на проверки и фиксирует нарушения, отметил начальник городского управления транспорта и связи Олег Хмарин.
«Все жалобы анализируются. Если кто-то злоупотребляет непринятием карт, то мы принимаем меры. Наверное, самая страшная для частных перевозчиков — внеплановая налоговая проверка», — утверждает он.
При этом эксперт в области общественного транспорта, сотрудник Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Олег Арефьев подчеркивает, что у управления транспорта и минтранса нет достаточных полномочий для эффективного воздействия на частных перевозчиков-нарушителей.
«Частные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, а не в рамках контрактов. Поэтому серьёзной ответственности на них нет. В ряде регионов приняли местные законы, внесли изменения в КоАП, по которым за несоблюдение определённых требований, например, расписания или отказ принимать карты, предусмотрены штрафы. Но это уже полномочия не управления транспорта, а законодательных органов», — пояснил эксперт.
Не автобусами едиными.
Активно в Уфе развивается и электротранспорт. Регулярно на маршруты выходят новые троллейбусы, а на смену полностью отъездившим свой ресурс старым трамваям пришли современные трёхсекционные вагоны, безвозмездно переданные из Москвы. За пять лет куплено более 50 троллейбусов и получено 69 трамваев «Pesa».
По данным управления транспорта и связи Уфы, в 2025 году на всех видах электротранспорта совершено 12,6 миллиона поездок. В среднем на линию ежедневно выходят 40 троллейбусов и 29 трамваев. Самыми популярными маршрутами оказались: троллейбус № 13 «Микрорайон “Белореченский” — Бульвар Славы» (1,9 млн пассажиров) и трамвай № 5 «Ул. Пушкина — Госцирк» (1,7 млн).
Когда поступили первые трамваи, скептики сомневались, что они вообще смогут ездить по башкирской столице. Но сотрудники уфимского трамвайного депо совершили настоящий трудовой подвиг. С минимальными затратами и в кратчайшие сроки подготовили пути и электросети для запуска современных вагонов. Сегодня они курсируют на всех маршрутах в южной части города.
«В планах — полностью укомплектовать южную часть Уфы новыми трамвайными вагонами. Чтобы выпустить их на линию, мы со своей стороны сделали всё, что смогли. Конечно, глобально требуется реконструкция путей и тяговых подстанций», — считает заместитель директора МУП «УфаГЭТ» Зульфия Асадуллина.
Работа в этом направлении ведётся. В прошлом году разработана и прошла госэкспертизу проектная документация на капремонт трёх участков улично-дорожной сети: улиц Свердлова, Аксакова и Революционной. Ожидается заключение экспертизы по улицам Мингажева и Рихарда Зорге.
Ещё один вид общественного транспорта, который становится всё востребованнее, — городская электричка. За последние пять лет в уфимской агломерации пассажиропоток вырос в два раза. В 2025 году электричками воспользовались 5 млн пассажиров.
«Уфимская городская агломерация — один из уникальных примеров в городах-миллионниках, где система железнодорожного транспорта была прекрасно и вовремя интегрирована в транспортную систему. Большая часть подвижного состава, курсирующего в Уфе, была обновлена. Пассажиров перевозят современные электропоезда — “Финисты”, “Ласточки”, “Орланы”», — отметил генеральный директор «Башкирской пригородной пассажирской компании» Антон Гармаш.
Причём выстроена мультимодальная система пассажирских перевозок. Жители пригорода до Уфы с комфортом добираются на электричках, а затем пересаживаются на автобусы и трамваи. Их расписание подстроено под прибытие составов. За последние два года благоустроили семь наиболее перспективных транспортно-пересадочных узлов — «Дёма», «Правая Белая», «ГДК», «Парковая», «Черниковка», «Спортивная» и «Шакша». Обновили тротуары, установили современные остановки, усовершенствовали систему освещения.
Таким образом, несмотря на некоторую «буксировку» и трудности, общественный транспорт все же движется вперёд. Да, вопросы к расписанию и количеству автобусов ещё остаются. Но нельзя не заметить, что за последние годы произошли значительные изменения.