Автобус тронется: какие изменения ждут пассажиров в Уфе

«Основная причина повышения — рост цен на топливо. Мы уже сбились со счета, сколько раз подорожала стоимость за прошлый год. А заправлять автобусы нужно, поэтому тут никуда не денешься. И, конечно, водители тоже люди, им нужно индексировать зарплаты, к тому же наблюдаем рост цен на запчасти, резину, смену колес. Ровно с этим и связана индексация стоимости проезда. Конечно, мы нацелены на то, что с повышением стоимости проезда перевозчики смогут закупать новый транспорт, обновлять свои автопарки. Чтобы качество услуг возросло», — заявила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.