WSJ: SpaceX намерена осуществить беспилотную посадку на Луну в марте 2027 года

Как отмечается, достижение этой цели окажется для SpaceX непростой задачей и потребует частых испытательных запусков корабля Starship. По сведениям издания, космическая компания приняла решение сконцентрироваться на реализации лунной программы совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и поэтому на время отказалась от амбиций по отправке корабля к Марсу.
Согласно первоначальным планам главы SpaceX Илона Маска, Starship должен был отправиться к Марсу в непилотируемом режиме в 2026 году, чтобы проверить безопасность посадки на эту планету. После этого планировалось приступить к работе над пилотируемыми запусками к Марсу и в конечном итоге создать там самодостаточный город.
Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября — 11 декабря 2022 года. Второй этап программы (Artemis II) предполагает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он может состояться уже в марте 2026 года. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. В июне 2025 года министр транспорта Шон Даффи заявлял, что высадка на Луну может состояться в ближайшие три с половиной года, хотя ранее NASA называло ориентировочным сроком середину 2027 года.