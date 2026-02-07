WSJ: SpaceX намерена осуществить беспилотную посадку на Луну в марте 2027 года

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября — 11 декабря 2022 года. Второй этап программы (Artemis II) предполагает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он может состояться уже в марте 2026 года. На третьем этапе (Artemis III) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. В июне 2025 года министр транспорта Шон Даффи заявлял, что высадка на Луну может состояться в ближайшие три с половиной года, хотя ранее NASA называло ориентировочным сроком середину 2027 года.