Планируйте траты. Кому из самарцев прибавят пенсии и соцпособия в 2026 году

Семьи с детьми. Родители с доходами ниже двух прожиточных минимумов могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до 3 лет (сумма равна прожиточному минимуму на ребёнка — около 18 400 рублей). Также доступна единовременная выплата до 10 000 рублей из неиспользованного маткапитала.