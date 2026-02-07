Планируйте траты. Кому из самарцев прибавят пенсии и соцпособия в 2026 году

В 2026 году россиян ждёт серия индексаций пенсий и социальных выплат. Изменения затрагивают разные категории граждан — от пенсионеров до семей с детьми. Разберём ключевые нововведения по месяцам и категориям получателей.
Февраль: первая волна индексаций.
С 1 февраля 2026 года вступает в силу индексация более 40 мер соцподдержки — выплаты повышаются на 5,6% с учётом фактической инфляции за 2025 год.
Что изменится:
Страховые пенсии. Перерасчёт коснётся всех получателей, включая работающих пенсионеров. Для граждан, достигших 80 лет в январе, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 9 600 до 19 200 рублей. Перерасчёт делается автоматически, без заявлений.
Доплаты лётчикам и шахтёрам. Суммы пересчитываются индивидуально в зависимости от стажа и зарплаты. Важно: доплаты сохраняются только при условии прекращения работы по специальности.
Материнский капитал. Вырастет до:
729 000 рублей — на первого ребёнка;
963 000 рублей — на второго (если ранее маткапитал не получали);
234 000 рублей — на второго при условии, что за первого выплату уже оформили.
Неиспользованный остаток маткапитала также индексируется на 5,6%.
Пособия ветеранам. Выплаты ветеранам боевых действий увеличатся до 4 800 рублей, участникам ВОВ — до 6 600 рублей (до 8 800 при инвалидности). Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы будут получать 103 700 рублей, Герои Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — 76 500 рублей.
Другие выплаты. Индексируются пособия при рождении ребёнка (до 28 500 рублей), по уходу за ребёнком до 1,5 лет (минимум — 10 700 рублей), на погребение (до 9 700 рублей), а также поддержка матерей‑героинь (до 76 500 рублей в месяц).
Апрель: рост социальных пенсий.
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии повысят на 6,8%. Это касается:
граждан без достаточного стажа для страховой пенсии;
получателей пенсий по инвалидности;
семей, потерявших кормильца (включая детей).
Сумма после индексации равна прежней выплате, умноженной на 1,068. Если вместе с пенсией назначена федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера, её размер пересчитают с учётом новой суммы пенсии.
Например, социальная пенсия по старости после повышения составит 9 424,1 рубля.
Кому ещё положены надбавки.
Инвалиды. Выплаты инвалидам III группы вырастут до 3 500 рублей, II группы — до 4 400 рублей, I группы — до 6 200 рублей. Для детей‑инвалидов сумма составит 4 400 рублей. Ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью увеличится до 11 600 рублей.
Безработные. Пособие по безработице проиндексировано на 5,6%. Максимум — 15 900 рублей (первые 3 месяца) и 6 200 рублей (следующие 3 месяца). Минимальное пособие выросло с 1 800 до 1 900 рублей.
Семьи с детьми. Родители с доходами ниже двух прожиточных минимумов могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до 3 лет (сумма равна прожиточному минимуму на ребёнка — около 18 400 рублей). Также доступна единовременная выплата до 10 000 рублей из неиспользованного маткапитала.
Важные нюансы.
Автоматичность. Большинство перерасчётов проводится без заявлений — средства начисляются в новом размере с даты вступления в силу индексации.
Региональные доплаты. Если пенсия с учётом индексации остаётся ниже прожиточного минимума в регионе, назначается социальная доплата. Её размер также пересчитывается автоматически.
Исключения. Для некоторых выплат (например, доплат лётчикам и шахтёрам) требуется прекращение работы по специальности. В противном случае индексация не применяется.