На выходных в Башкирии потеплеет до −5 градусов, но ночи останутся морозными

В ближайшие дни в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха, однако ночные морозы все же сохранятся. По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 февраля, существенных осадков не предвидится, лишь на севере республики возможен небольшой снег. Ветер будет юго-западного и южного направлений, днем в некоторых районах усиливающийся. Температура днем составит от −5 до −10 градусов.