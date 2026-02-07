На выходных в Башкирии потеплеет до −5 градусов, но ночи останутся морозными

В ближайшие дни в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха, однако ночные морозы все же сохранятся. По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 февраля, существенных осадков не предвидится, лишь на севере республики возможен небольшой снег. Ветер будет юго-западного и южного направлений, днем в некоторых районах усиливающийся. Температура днем составит от −5 до −10 градусов.
Завтра, 8 февраля, ночью в отдельных районах пройдет слабый снег, на севере — умеренный. Днем также прогнозируется снегопад, который местами может усилиться. Ветер южный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до −10…-15 градусов, а при прояснениях и до −20. Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов.
К понедельнику погода немного испортится. Ожидаются снег, на некоторых трассах возможны снежные заносы, накат и гололедица. Ветер сначала южный, затем сменится на северный, днем кое-где порывистый. Ночью температура составит −9…-14 градусов, днем — от −4 до −9, на севере до −14 градусов.
