Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду фильма «Один дома» Стерна оправдали по обвинению в склонении к проституции

Звезду фильма «Один дома», актера Дэниела Стерна оправдали по обвинению в склонении к проституции. Об этом сообщает TMZ.

Звезду фильма «Один дома», актера Дэниела Стерна оправдали по обвинению в склонении к проституции. Об этом сообщает TMZ.

В декабре прошлого года артисту выписали штраф за попытку нанять проститутку в отеле в Калифорнии и официально предъявили обвинение.

Представитель окружной прокуратуры округа Вентура сообщил, что 6 февраля уголовное дело прекратили, так как Стерн прошел курсы и перевоспитался.

— Подсудимый сделал то, что должен был сделать. Он закончил курс обучения и заслужил освобождение от наказания. Это стандартная мера наказания для лиц, впервые совершивших правонарушения, связанные с проституцией, — сообщил правоохранитель в беседе с таблоидом.

4 февраля Королевский городской суд вынес приговор трем женщинам по фамилиям Холдорова, Агаханова и Громова, которые работали диспетчерами в притоне с проститутками.

Ранее заведение подобного типа накрыли в Лубянском проезде. Притон функционировал под видом ночного клуба. Организатора борделя задержали и завели уголовное дело. В отношении работавших там девушек составили административные протоколы.