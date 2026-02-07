Гориллы в казанском зоопарке устроили вечеринку

В честь радостного события сотрудники зоопарка устроили праздник для всех горилл. Киперы разбросали веники ивы, которые так любят эти животные, спрятали финики, орешки и изюм, а сам вольер украсили фонариками. Видео можно посмотреть в нашем канале.