Гориллы в казанском зоопарке устроили вечеринку. Поводом стал день рождения одного из сородичей — Бену исполнилось 13 лет.
В честь радостного события сотрудники зоопарка устроили праздник для всех горилл. Киперы разбросали веники ивы, которые так любят эти животные, спрятали финики, орешки и изюм, а сам вольер украсили фонариками. Видео можно посмотреть в нашем канале.
Бен приехал в Казань 4 декабря 2021 года из Московского зоопарка. Он быстро нашел общий язык с другой гориллой — Нгуву. Теперь они лучшие друзья.