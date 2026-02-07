В Иркутской области открыли еще одну ледовую переправу

Ранее сообщалось, что в Иркутской области прошел третий этап акции «Безопасный лед», направленной на предотвращение происшествий на водоемах. В ходе профилактических мероприятий межведомственные группы обследовали 154 потенциально опасных места в акваториях региона. Служащие оперативно перекрыли съезды на лед, установили 18 запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов.