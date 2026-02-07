В Иркутской области открыли еще одну ледовую переправу

IrkutskMedia, 7 февраля. В МЧС сообщили об открытии 49-й ледовой переправы в Иркутской области. В эксплуатацию ввели ледовую дорогу «СНТ “Заречная” в поселке Шестаково Нижнеилимского района. Переправу оборудовали на реке Илим.
Протяженность дороги — 400 метров, ширина 6 метров, грузоподъемность — 20 тонн.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону напоминают, что безопасное пересечение водоемов возможно только по специально оборудованным переправам. При выезде на переправу необходимо отстегивать ремни безопасности и детских удерживающих устройств, открывать окна, разблокировать замки дверей.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области прошел третий этап акции «Безопасный лед», направленной на предотвращение происшествий на водоемах. В ходе профилактических мероприятий межведомственные группы обследовали 154 потенциально опасных места в акваториях региона. Служащие оперативно перекрыли съезды на лед, установили 18 запрещающих знаков и предупреждающих аншлагов.